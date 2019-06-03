Кабмін звільнив 2 членів спостережної ради "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів звільнив від обов'язків 2 членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Про це йдеться в постанові уряду №456 від 17 квітня, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр" 1 червня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, від обов'язків членів наглядової ради було звільнено Олександра Бужора і Сергія Михальчука.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру 2 особам у заподіянні збитків акціонерному товариству "Укрзалізниця" в 39,8 млн гривень. Також НАБУ повідомило про підозру 7 особам у заволодінні 93,2 млн гривень "Укрзалізниці", а поліція розслідує викрадення при будівництві "Бориспільського експресу".

Тим часом "Укрзалізниця" просить Раду й Кабмін виділити 7,1 млрд гривень з держбюджету.

Крім того, співробітниця "Укрзалізниці" пояснила неробочі каси для військових тим, що "в Україні немає війни".