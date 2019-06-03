подписаться на рассылку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
03 июня 2019, понедельник, 10:00 14
Жизнь 2019-06-03T10:00:16+03:00
Українські Новини
Выпускной-2019: во сколько обойдется праздничный образ в этом году

Выпускной-2019: во сколько обойдется праздничный образ в этом году

Выпускной. Фото: segodnya.ua
Выпускной. Фото: segodnya.ua

В июне выпускников украинских школ ожидает одно из самых запоминающихся событий в жизни – выпускной. Каждый подросток хочет выглядеть в этот день по-особенному, и выбрать самый лучший наряд. "Сегодня" пишет о том, во сколько обойдется праздничный образ в этом году.

Так,  по данным маркетплейса Prom.ua, по сравнению с прошлым годом выпускные наряды онлайн как для девушек, так и для парней ощутимо подешевели. Если в 2018-м за полный женский туалет в среднем нужно было отдать 3045 грн, то в этом году — на 565 грн меньше. Мужской комплект обойдется в 2580 грн — на 506 грн дешевле, чем в прошлом году. В основном цены просели из-за снижения стоимости мужских рубашек (779 грн против 510) и женских клатчей (800 грн против 570), которые последние пять лет только дорожали (см. инфографику). Впрочем, цифры на ценниках других вещей за год тоже стали чуть меньше.

О нарядах на выпускной-2019 школьники начали задумываться еще в начале зимы.

"Платьями на выпускной украинки интересовались еще в декабре прошлого года. Тогда они вошли в топ-40 популярных запросов на маркетплейсе, — рассказала глава покупательского маркетинга Prom.ua Татьяна Жицкая. — А пик наступил в марте".

По ее словам, кроме праздничной одежды, девушки активно искали в интернете босоножки на высоком каблуке, клатчи и бюстгальтеры-невидимки fly bra.

Инфографика: СегодняИнфографика: Сегодня

Брюки вместо платья

В то же время, по словам специалиста, ради экономии украинки ищут в сети вечерние платья напрокат и услуги по индивидуальному пошиву. Те же, кто хочет сэкономить еще существенней, вовсе покупают комплекты с рук.

По данным интер­нет-магазина Shafa.ua, в среднем за неновое вечернее платье украинки отдают 634 грн. Чаще всего это наряд в пол, из тканей популярны атлас, шифон или полиэстер. В фаворитах у украинок также платья с кружевным декором и на запах. В этом году понемногу возвращают востребованность наряды длины мини. За них выпускницы отдают от 313 грн. Кроме того, постепенно в моду входят и альтернативы юбкам.

"Не так давно появился новый тренд — сдержанные брючные костюмы вместо нарядного платья. Выпускницы активно покупают их с рук в среднем за 450 грн", — отмечает специалист по коммуникациям Shafa.ua Мария Григорьева.

Она добавляет, что независимо от типа наряда из обуви выбирают преимущественно босоножки на каблуках и туфли-лодочки, которые обходятся выпускницам в среднем в 288 грн.

Комфорт прежде всего

Как выяснилось, не вся молодежь в погоне за стилем и красотой — эксперты площадки авторских товаров Crafta.ua отмечают, что выпускницы думают еще и об удобстве. Так, девушки вместо маленьких клатчей все чаще выбирают сумки через плечо нестандартных цветов: голубого, фиолетового, терракотового. В ход идут и кожаные сумки со вставками из натурального дерева.

"Они выглядят стильно и необычно, а мастера могут украсить их уникальной гравировкой. Стоят такие сумки от 800 грн", — подчеркивают специалисты магазина.

Обувь для выпускного многие также берут прежде всего удобную — это могут быть замшевые туфли и мюли без каблуков от украинских брендов. Цена на них стартует от 999 грн.

У выпускников пользуется спросом галстук-бабочка и подтяжки ручной работы, выполненные из одинаковой ткани. Цвета парни выбирают насыщенные — фиолетовый, оливковый, коричневый. Такой комплект в среднем обходится в 465 грн.

Как сообщали Українські Новини, выпускникам больше не будут выдавать аттестат зрелости.

Ранее столичные выпускники зрелищно облились водой в фонтанах.

Больше новостей о: Цены Выпускной выпускники платья

Архив
Новости
Выпускной. Фото: segodnya.ua
Выпускной-2019: во сколько обойдется праздничный образ в этом году 10:00
НБУ перечислил в госбюджет полный объем свей прибыли
НБУ в апреле перечислил в госбюджет 47,6 млрд 09:55
Грозы, град и шквалы: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды 09:41
В 312 самолетах Boeing обнаружены дефектные детали 09:21
Приватбанк уличили в нарушении финмониторинга 09:16
больше новостей
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Матиос проведет совещание с руководством Генштаба, МИДа и СБУ из-за видео об оккупации Буковины 20:22
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
на футбольное поле выбежала полуобнаженная болельщица. Фото: twitter.com/Sport__WAGs
Из-за полуголой блондинки останавливали финал Лиги Чемпионов 23:51
В РФ объявили тендер на оценку "ущерба" Крыму от Украины 19:35
больше новостей
От 12 до 120 тыс. гривен: у кого из министров самая большая зарплата 14:55
Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности 17:54
Трамп пригласил Зеленского в США 11:19
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Снос памятника Жукову. Фото: полиция
Активистам, сбросившим памятник Жукову в Харькове, грозит 5 лет тюрьмы 21:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok