Выпускной-2019: во сколько обойдется праздничный образ в этом году

В июне выпускников украинских школ ожидает одно из самых запоминающихся событий в жизни – выпускной. Каждый подросток хочет выглядеть в этот день по-особенному, и выбрать самый лучший наряд. "Сегодня" пишет о том, во сколько обойдется праздничный образ в этом году.

Так, по данным маркетплейса Prom.ua, по сравнению с прошлым годом выпускные наряды онлайн как для девушек, так и для парней ощутимо подешевели. Если в 2018-м за полный женский туалет в среднем нужно было отдать 3045 грн, то в этом году — на 565 грн меньше. Мужской комплект обойдется в 2580 грн — на 506 грн дешевле, чем в прошлом году. В основном цены просели из-за снижения стоимости мужских рубашек (779 грн против 510) и женских клатчей (800 грн против 570), которые последние пять лет только дорожали (см. инфографику). Впрочем, цифры на ценниках других вещей за год тоже стали чуть меньше.

О нарядах на выпускной-2019 школьники начали задумываться еще в начале зимы.

"Платьями на выпускной украинки интересовались еще в декабре прошлого года. Тогда они вошли в топ-40 популярных запросов на маркетплейсе, — рассказала глава покупательского маркетинга Prom.ua Татьяна Жицкая. — А пик наступил в марте".

По ее словам, кроме праздничной одежды, девушки активно искали в интернете босоножки на высоком каблуке, клатчи и бюстгальтеры-невидимки fly bra.

Инфографика: Сегодня

Брюки вместо платья

В то же время, по словам специалиста, ради экономии украинки ищут в сети вечерние платья напрокат и услуги по индивидуальному пошиву. Те же, кто хочет сэкономить еще существенней, вовсе покупают комплекты с рук.

По данным интер­нет-магазина Shafa.ua, в среднем за неновое вечернее платье украинки отдают 634 грн. Чаще всего это наряд в пол, из тканей популярны атлас, шифон или полиэстер. В фаворитах у украинок также платья с кружевным декором и на запах. В этом году понемногу возвращают востребованность наряды длины мини. За них выпускницы отдают от 313 грн. Кроме того, постепенно в моду входят и альтернативы юбкам.

"Не так давно появился новый тренд — сдержанные брючные костюмы вместо нарядного платья. Выпускницы активно покупают их с рук в среднем за 450 грн", — отмечает специалист по коммуникациям Shafa.ua Мария Григорьева.

Она добавляет, что независимо от типа наряда из обуви выбирают преимущественно босоножки на каблуках и туфли-лодочки, которые обходятся выпускницам в среднем в 288 грн.

Комфорт прежде всего

Как выяснилось, не вся молодежь в погоне за стилем и красотой — эксперты площадки авторских товаров Crafta.ua отмечают, что выпускницы думают еще и об удобстве. Так, девушки вместо маленьких клатчей все чаще выбирают сумки через плечо нестандартных цветов: голубого, фиолетового, терракотового. В ход идут и кожаные сумки со вставками из натурального дерева.

"Они выглядят стильно и необычно, а мастера могут украсить их уникальной гравировкой. Стоят такие сумки от 800 грн", — подчеркивают специалисты магазина.

Обувь для выпускного многие также берут прежде всего удобную — это могут быть замшевые туфли и мюли без каблуков от украинских брендов. Цена на них стартует от 999 грн.

У выпускников пользуется спросом галстук-бабочка и подтяжки ручной работы, выполненные из одинаковой ткани. Цвета парни выбирают насыщенные — фиолетовый, оливковый, коричневый. Такой комплект в среднем обходится в 465 грн.

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