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03 июня 2019, понедельник, 09:21 269
Америка 2019-06-03T09:21:10+03:00
Українські Новини
В 312 самолетах Boeing обнаружены дефектные детали

В 312 самолетах Boeing обнаружены дефектные детали

Авиастроительная компания Boeing сообщила Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) об обнаружении дефектов деталей предкрылков в 312 самолетах моделей Boeing 737NG и Boeing 737 MAX. Об этом сообщает пресс-служба FAA.

Так, сообщается, что предкрылки некоторых 737NG и 737 MAX могли быть изготовлены неправильно и не отвечать всем действующим стандартам прочности и надежности. Бракованные детали могут преждевременно изнашиваться.

Всего речь идет о 312 самолетах с такими деталями

"В США говорится о 32 самолетах модели NG и 33 модели MAX. Во всем мире - 133 NG и 179 Max", - говорится в сообщении регулятора.

Как сообщали Українські Новини, Украина заинтересована в военной авиации Boeing.

Тем временем, из-за крушения в Эфиопии Boeing не получил ни одного коммерческого заказа на лайнеры 737 MAX.

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