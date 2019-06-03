Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение

Государственное бюро расследований смягчило категорию преступления полицейским, которые, находясь в пьяном в пьяном состоянии, ранили под Киевом пятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области 2 июня следственным Государственным бюро расследований двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой людей", - говорится в сообщении.

За совершенное преступление полицейским грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Так, было установлено, что эти работники патрульной полиции 31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий во время отдыха употребляли спиртные напитки. В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В результате осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения, и был госпитализирован в лечебное учреждение.

Отмечается, что прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, содержания под стражей и отстранения от должностей.

Ранее следователи ГБР открывали уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщали Українські Новини, бабушка раненого мальчика сообщила, что раненый полицейскими мальчик находится в очень тяжелом состоянии.

Ранее полицейские, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, были задержаны.