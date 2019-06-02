В Китае создали робота-кота, реагирующего на прикосновения как живой питомец

Китайская компания Ekasbo создала робота-кота Matebot для тех, кто не может иметь живых домашних животных. Об этом сообщает Tech Crunch.\r\nТак, сообщается, что робот выглядит как анимационный черно-белый кот, который способен менять положение корпуса, выражение морды и даже разговаривать.\r\nРобот реагирует на действия и слова владельца изменением глаз, двигает головой.\r\nКак рассказал создатель проекта Чжан Мен, робот-кот был разработан как компаньон для тех, кто не может иметь домашних животных. Искусственный интеллект Matebot распознает голос и обладает способностью к обучению: устройство запоминает команды и интонации владельца.\r\nГолосовая функция робота работает по принципу разумной колонки. В Matebot есть несколько дополнительных функций, которые контролируются с помощью приложения на телефоне.\r\n\r\nMet Matebot the cat robot today! pic.twitter.com\/jJaa5EhKC8\r\n— Catherine Shu (@CatherineShu) 30 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nОтмечается, что стоит устройство около $ 45.\r\nКак сообщали Українські Новини, NASA создало астропчелу, которая умеет убирать и обслуживать.\r\nРанее у известного робота Софии появилась младшая сестра.