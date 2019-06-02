Фото дня: в центре Киева прошел красочный забег Kyiv Color Run 2019

Сегодня, 2 июня, в центре Киева прошел красочный забег Kyiv Color Run 2019, в котором главными являются не соперничество и победа, а радость и веселье. Об этом сообщает Информатор, опубликовав яркие фото.

Так, сообщается, что фестиваль красок стартовал еще в 8 утра. В начале мероприятия все бегуны выглядели одинаково: белые футболки, лосины, шорты, номерки и максимально собранные волосы.

Большее количество людей собралось к 10 и ведущие фестиваля Анатолий Анатолич и Александр Педан официально "открыли" мероприятие.

Отмечается, что мероприятие было развлекательно-спортивным, помимо программы, которая происходила на сцене, основной частью праздника был забег на две дистанции: 3 и 6 километров по кругу (улица Большая Васильковская). Победителей в мини-марафончике не было, в любом случае побеждала дружба.

Kyiv Color Run 2019. Фото: Информатор

Kyiv Color Run 2019 — праздник, который проходит в столице с 2014 и каждый год заряжает участников позитивом, дарит незабываемые эмоции и ощущение искреннего счастья. Когда последние участники финишировали, фест даже не думал заканчиваться, на сцене продолжали выступать различные коллективы, ведущие продолжали веселить толпы людей, а сами участники радостно делали фото, делились впечатлениями и осыпали друг друга остатками красок, которых всего было две тонны.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве состоялся "Книжный арсенал": какую книгу признали самой красивой.

Ранее на одесской "Юморине" прошел масштабный кинопарад.