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02 червня 2019, неділя, 16:46 18
Життя 2019-06-02T18:30:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: у центрі Києва пройшов барвистий забіг Kyiv Color Run 2019

Фото дня: у центрі Києва пройшов барвистий забіг Kyiv Color Run 2019

Kyiv Color Run 2019. Фото: Інформатор
Kyiv Color Run 2019. Фото: Інформатор

Сьогодні, 2 червня, у центрі Києва пройшов кольоровий забіг Kyiv Color Run 2019, в якому головними є не суперництво і перемога, а радість і веселощі. Про це повідомляє Інформатор, опублікувавши яскраві фото.

Так, повідомляється, що фестиваль фарб стартував ще в 8 ранку. На початку заходу всі бігуни виглядали однаково: білі футболки, спідниці, шорти, номерки і максимально зібране волосся.

Більша кількість людей зібралося до 10 і ведучі фестивалю Анатолій Анатоліч і Олександр Педан офіційно "відкрили" захід.

Наголошується, що захід був розважально-спортивним, крім програми, яка відбувалася на сцені, основною частиною свята був забіг на дві дистанції: 3 і 6 кілометрів по колу (вулиця Велика Васильківська). Переможців у міні-марафоні не було, в будь-якому випадку перемагала дружба.

Kyiv Color Run 2019. Фото: ІнформаторKyiv Color Run 2019. Фото: Інформатор

Kyiv Color Run 2019 — свято, яке проходить у столиці з 2014 і кожен рік заряджає учасників позитивом, дарує незабутні емоції і відчуття щирого щастя. Коли останні учасники фінішували, фест навіть не думав закінчуватися, на сцені продовжували виступати різні колективи, провідні продовжували веселити натовпу людей, а самі учасники радісно робили фото, ділилися враженнями і обсипали один одного залишками фарб, яких всього було дві тонни.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві відбувся "Книжковий арсенал": яку книгу визнали найкрасивішою.

Раніше на одеській "Гуморині" пройшов масштабний кинопарад.

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