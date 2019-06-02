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02 июня 2019, воскресенье, 16:22 1302
Президент 2019-06-02T16:22:09+03:00
Українські Новини
Зеленский посетил концерт MONATIKа

Зеленский посетил концерт MONATIKа

Вчера, 1 июня, Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетил концерт популярного украинского певца и композитора Дмитрия Монатика (MONATIK) на НСК "Олимпийский". Видео, на котором глава государства приветствует зрителей на концерте, опубликовано в YouTube.

Так, Зеленский был замечен среди зрителей концерта исполнителя на НСК "Олимпийский".

Зрители концерта, увидев Зеленского, начали громко кричать, и Президент в ответ поприветствовал их, помахав  рукой.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский продолжает активно заниматься спортом даже на Банковой: хоть гантели не украли.

Тем временем, MONATIK хочет "строить мосты" с Россией.

Больше новостей о: MONATIK Дмитрий Монатик Владимир Зеленский

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