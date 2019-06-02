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02 июня 2019, воскресенье, 13:17 2152
Происшествия 2019-06-02T13:19:42+03:00
Українські Новини
Мужчина погиб в результате падения с воздушного шара во Львовской области

Мужчина погиб в результате падения с воздушного шара во Львовской области

47-летний мужчина погиб 1 июня около 21:00 в результате падения с собственного воздушного шара около села Репехов (Жидачевский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

Мужчина умер на месте происшествия от полученных травм.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Как сообщали Українські Новини, два шахтера погибли из-за аварии на шахте "Лесная" во Львовской области.

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