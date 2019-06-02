Мужчина погиб в результате падения с воздушного шара во Львовской области

47-летний мужчина погиб 1 июня около 21:00 в результате падения с собственного воздушного шара около села Репехов (Жидачевский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.\r\nМужчина умер на месте происшествия от полученных травм.\r\nТело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.\r\nРешается вопрос о возбуждении уголовного производства.\r\nКак сообщали Українські Новини, два шахтера погибли из-за аварии на шахте "Лесная" во Львовской области.