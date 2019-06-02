В Запорожье ребенок двое суток провел в квартире с мертвыми родителями.

Об этом сообщает замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передают Українські Новини.

"31 мая в Запорожье в собственной квартире найдена убитой 26-летняя женщина, а также повешенным на двери ее сожитель 1983 (года рождения). Но страшное другое - в квартире был найден живым мальчик, 2016 года, который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями", - сообщил он.

"О чем мог думать взрослый человек, который убил мать ребенка, а затем покончил с собой и оставил своего ребенка одного среди мертвых?" - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, полицейские, стрелявшие в 5-летнего ребенка 31 мая в Переяслав-Хмельницком, задержаны.