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02 июня 2019, воскресенье, 12:50 1240
Силовые структуры 2019-06-02T12:51:58+03:00
Українські Новини
В Запорожье ребенок двое суток провел в квартире с мертвыми родителями

В Запорожье ребенок двое суток провел в квартире с мертвыми родителями

В Запорожье ребенок двое суток провел в квартире с мертвыми родителями.

Об этом сообщает замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передают Українські Новини.

"31 мая в Запорожье в собственной квартире найдена убитой 26-летняя женщина, а также повешенным на двери ее сожитель 1983 (года рождения). Но страшное другое - в квартире был найден живым мальчик, 2016 года, который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями", - сообщил он.

"О чем мог думать взрослый человек, который убил мать ребенка, а затем покончил с собой и оставил своего ребенка одного среди мертвых?" - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, полицейские, стрелявшие в 5-летнего ребенка 31 мая в Переяслав-Хмельницком, задержаны.

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