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02 июня 2019, воскресенье, 12:20 14
Внешняя политика 2019-06-02T12:24:51+03:00
Українські Новини
Министр иностранных дел Франции Ле Дриан посетил Чернобыль

Министр иностранных дел Франции Ле Дриан посетил Чернобыль

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в рамках своего визита в Украину 1 июня посетил Чернобыль.

Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон, передают Українські Новини.

"Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства арки, которая накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии GroupeBouygues и VINCI", - сообщила Дюмон.

Также во время визита глава МИДа Франции встретился с Президентом Владимиром Зеленским.

"Они обсудили детальный обмен мнениями относительно Донбасса и усиление двустороннего сотрудничества, в частности в сфере экономики и промышленного производства, за две недели до визита в Париж", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Президента Владимира Зеленского посетить Францию.

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