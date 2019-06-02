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02 июня 2019, воскресенье, 11:45 107
Силовые структуры 2019-06-02T11:45:20+03:00
Українські Новини
"Прикарманили" 0,2 млрд гривен: "Уманьавтодор" угодил в громкий скандал

"Прикарманили" 0,2 млрд гривен: "Уманьавтодор" угодил в громкий скандал

Трасса Киев-Одесса. Фото: vnews.agency
Трасса Киев-Одесса. Фото: vnews.agency

Прокуратура Запорожской области 30 мая инициировала расследование по факту невыполнения компанией "Уманьавтодор" (Черкасская область) судебного решения о возврате государству 188 млн гривен авансов и пени за строительство автомагистрали с мостами через Днепр в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении облпрокуратуры, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, еще в феврале 2018 года вступило в силу решение суда о взыскании с "Уманьавтодора" 171 млн гривен авансов и 17 млн гривен пени.

Прокуратура утверждает, что должностные лица компании скрыли сведения о местонахождении обеспеченного постановлением суда по делу движимого имущества, а именно: 24 единиц сельскохозяйственной техники и 9 транспортных средств.

На данный момент техника и транспорт находятся в розыске.

"Кроме того, должностные лица общества, будучи осведомленными об обязанности по уплате долга на общую сумму более 188 млн гривен, после открытия исполнительного производства не подали государственному исполнителю декларацию о доходах и имуществе", - говорится в сообщении.

Расследование начато по признакам ч. 2 ст. 382 (умышленное неисполнение должностным лицом приговора, решения, определения, постановления суда, вступивших в законную силу, или препятствование их исполнению, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение, или если они причинили существенный вред государственным или общественным интересам) Уголовного кодекса.

Проведение досудебного расследования поручено полиции в Винницкой области.

Ранее сообщалось, в 15 областях провели обыски по делу о нанесении руководством "Укравтодора" 220 млн грн ущерба государству.

Начальника Днепропетровского облавтодора подозревают в нанесении 1 млн гривен ущерба государству.

12 сентября правоохранители задержали директора Волынского облавтодора по подозрению в получении взятки в размере 300 тыс. гривен.

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