"Прикарманили" 0,2 млрд гривен: "Уманьавтодор" угодил в громкий скандал

Прокуратура Запорожской области 30 мая инициировала расследование по факту невыполнения компанией "Уманьавтодор" (Черкасская область) судебного решения о возврате государству 188 млн гривен авансов и пени за строительство автомагистрали с мостами через Днепр в Запорожье.\r\nОб этом говорится в сообщении облпрокуратуры, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, еще в феврале 2018 года вступило в силу решение суда о взыскании с "Уманьавтодора" 171 млн гривен авансов и 17 млн гривен пени.\r\nПрокуратура утверждает, что должностные лица компании скрыли сведения о местонахождении обеспеченного постановлением суда по делу движимого имущества, а именно: 24 единиц сельскохозяйственной техники и 9 транспортных средств.\r\nНа данный момент техника и транспорт находятся в розыске.\r\n"Кроме того, должностные лица общества, будучи осведомленными об обязанности по уплате долга на общую сумму более 188 млн гривен, после открытия исполнительного производства не подали государственному исполнителю декларацию о доходах и имуществе", - говорится в сообщении.\r\nРасследование начато по признакам ч. 2 ст. 382 (умышленное неисполнение должностным лицом приговора, решения, определения, постановления суда, вступивших в законную силу, или препятствование их исполнению, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение, или если они причинили существенный вред государственным или общественным интересам) Уголовного кодекса.\r\nПроведение досудебного расследования поручено полиции в Винницкой области.\r\nРанее сообщалось, в 15 областях провели обыски по делу о нанесении руководством "Укравтодора" 220 млн грн ущерба государству.\r\nНачальника Днепропетровского облавтодора подозревают в нанесении 1 млн гривен ущерба государству.\r\n12 сентября правоохранители задержали директора Волынского облавтодора по подозрению в получении взятки в размере 300 тыс. гривен.