подписаться на рассылку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
01 июня 2019, суббота, 22:44 526
Внешняя политика 2019-06-01T22:44:17+03:00
Українські Новини
МИД Украины потребовал от стран-партнеров давления на РФ для освобождения моряков

МИД Украины потребовал от стран-партнеров давления на РФ для освобождения моряков

Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-партнерам с требованием давить на Россию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

"Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге. Должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации", - написал Климкин.

Как сообщали Українські Новини, Минобороны засекретило приказ, кто и зачем отправил украинских моряков через Керченский пролив.

25 ноября российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море. В то же время российские военные открыли огонь на поражение по украинским катерам. И украинские корабли были захвачены российским спецназом. Все захваченные возле Керченского пролива украинские военные моряки заявили, что являются военнопленными. 

Больше новостей о: ООН Керченский пролив Трибунал Керченский кризис

Архив
Новости
на футбольное поле выбежала полуобнаженная болельщица. Фото: twitter.com/Sport__WAGs
Из-за полуголой блондинки останавливали финал Лиги Чемпионов 23:51
В России рассекретили оригиналы пакта Молотова-Риббентропа 23:12
МИД Украины потребовал от стран-партнеров давления на РФ для освобождения моряков 22:44
Кличко открыл обновленную Аллею художников, сравнив ее с Монмартром 22:06
В детские дома перестанут принимать детей с 2020 года, - Супрун 21:34
больше новостей
Жара до +34 и грозы со шквалами: прогноз погоды на первый день лета 14:17
Кто вы и как вас зовут?: Самые смешные моменты встречи Зеленского с руководством фракций Рады 10:15
Еще три праздника будут отмечаться на государственном уровне в 2019 06:45
Аграрная партия Украины будет участвовать в досрочных парламентских выборах 10:07
НБУ укрепил гривну к доллару с понедельника 08:00
больше новостей
Газ подорожал на 38 копеек с сегодняшнего дня 09:06 Документ
Видео дня: воробей влетел в грудь учительнице на последнем звонке в Мукачево 23:02
Трамп пригласил Зеленского в США 11:19
Кто вы и как вас зовут?: Самые смешные моменты встречи Зеленского с руководством фракций Рады 10:15
Киевская Школа Экономики не будет переходить из-за нового закона с английского на украинский, и может уйти из Украины, - Милованов 11:51
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok