МИД Украины потребовал от стран-партнеров давления на РФ для освобождения моряков

Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-партнерам с требованием давить на Россию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

"Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге. Должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации", - написал Климкин.

Как сообщали Українські Новини, Минобороны засекретило приказ, кто и зачем отправил украинских моряков через Керченский пролив.

25 ноября российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море. В то же время российские военные открыли огонь на поражение по украинским катерам. И украинские корабли были захвачены российским спецназом. Все захваченные возле Керченского пролива украинские военные моряки заявили, что являются военнопленными.