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01 июня 2019, суббота, 15:44 51
Экономика 2019-06-01T15:45:30+03:00
Українські Новини
Турецкая компания построит ветряную электростанцию под Одессой

Турецкая компания построит ветряную электростанцию под Одессой

Компания Guris Insaat ve Muhendislik A.S. (Турция) решила построить ветряную электростанцию за 64,1 млн евро в Овидиополе Одесской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель в Одесской областной государственной администрации.

Сообщается, что мощность электростанции составит 32,4 МВт.

Компания Guris осуществляет деятельность в сфере инвестиций, строительства и туризма.

Компания является лидером в Турции по развитию возобновляемых источников энергии и реализует энергетические проекты в разных странах мира.

В Турции компания построила четыре гидроэлектростанции, восемь тепловых электростанций, четыре ВЭС и крупнейшую в стране геотермальную станцию.

Как сообщали Українські Новини, владельцы домашних солнечных и ветряных электростанций должны перезаключить договоры по продаже электричества.

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