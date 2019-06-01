Турецкая компания построит ветряную электростанцию под Одессой

Компания Guris Insaat ve Muhendislik A.S. (Турция) решила построить ветряную электростанцию за 64,1 млн евро в Овидиополе Одесской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель в Одесской областной государственной администрации.\r\nСообщается, что мощность электростанции составит 32,4 МВт.\r\nКомпания Guris осуществляет деятельность в сфере инвестиций, строительства и туризма.\r\nКомпания является лидером в Турции по развитию возобновляемых источников энергии и реализует энергетические проекты в разных странах мира.\r\nВ Турции компания построила четыре гидроэлектростанции, восемь тепловых электростанций, четыре ВЭС и крупнейшую в стране геотермальную станцию.\r\nКак сообщали Українські Новини, владельцы домашних солнечных и ветряных электростанций должны перезаключить договоры по продаже электричества.