Турецкая компания построит ветряную электростанцию под Одессой

Компания Guris Insaat ve Muhendislik A.S. (Турция) решила построить ветряную электростанцию за 64,1 млн евро в Овидиополе Одесской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель в Одесской областной государственной администрации.

Сообщается, что мощность электростанции составит 32,4 МВт.

Компания Guris осуществляет деятельность в сфере инвестиций, строительства и туризма.

Компания является лидером в Турции по развитию возобновляемых источников энергии и реализует энергетические проекты в разных странах мира.

В Турции компания построила четыре гидроэлектростанции, восемь тепловых электростанций, четыре ВЭС и крупнейшую в стране геотермальную станцию.

Как сообщали Українські Новини, владельцы домашних солнечных и ветряных электростанций должны перезаключить договоры по продаже электричества.