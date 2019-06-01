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01 червня 2019, субота, 15:15 16
Силові структури 2019-06-01T18:00:02+03:00
Українські Новини
У Дніпропетровській області провели масштабну облаву у гральних закладах

У Дніпропетровській області провели масштабну облаву у гральних закладах

Співробітники Національної поліції і прокуратури ліквідували 3 гральні заклади в Нікополі та Марганці (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам в суботу повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 39 комп'ютерів, документи, касові книги, ноутбук, мобільний телефон та інше майно.

Також правоохоронці вилучили 5 100 доларів і 82 000 гривень.

Розпочато розслідування за ознаками злочинів, передбачених ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР відкрило справу на НАБУ через проведення спецоперації під прикриттям в Запоріжжі.

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