У Дніпропетровській області провели масштабну облаву у гральних закладах

Співробітники Національної поліції і прокуратури ліквідували 3 гральні заклади в Нікополі та Марганці (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам в суботу повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 39 комп'ютерів, документи, касові книги, ноутбук, мобільний телефон та інше майно.

Також правоохоронці вилучили 5 100 доларів і 82 000 гривень.

Розпочато розслідування за ознаками злочинів, передбачених ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР відкрило справу на НАБУ через проведення спецоперації під прикриттям в Запоріжжі.