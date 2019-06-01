У Дніпропетровській області провели масштабну облаву у гральних закладах

Співробітники Національної поліції і прокуратури ліквідували 3 гральні заклади в Нікополі та Марганці (Дніпропетровська область).\r\nПро це Українським Новинам в суботу повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.\r\nПід час обшуків правоохоронці вилучили 39 комп'ютерів, документи, касові книги, ноутбук, мобільний телефон та інше майно.\r\nТакож правоохоронці вилучили 5 100 доларів і 82 000 гривень.\r\nРозпочато розслідування за ознаками злочинів, передбачених ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР відкрило справу на НАБУ через проведення спецоперації під прикриттям в Запоріжжі.