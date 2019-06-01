"Черные" регистраторы захватывают чужой бизнес и переписывают на подставных лиц, – нардеп Немировский

Народный депутат Украины Андрей Немировский призвал руководство Министерства юстиции разобраться с происходящим в жилом комплексе "Чайка" под Киевом, который в ночь на 29 мая захватили рейдеры.

"Вся страна наблюдает за тем, как происходит рейдерский захват ЖК "Чайка". Это 16-тысячный городок вблизи Киева, Киево-Святошинский район. Подставные регистраторы, "черные" риелторы захватывают бизнес многих компаний и переписывают их ночью. Уже несколько компаний переписали. Вам направляют безмерное количество писем, а вы просто наблюдаете за этим беспределом. Объясните мне, что происходит в "Чайке"?", – заявил Немировский в ходе брифинга в Верховной Раде.

В свою очередь, владелец девелоперской компании "ОМОКС" Алексей Кулагин рассказал, что его компанию за одну ночь переписали на подставных лиц.

"Директором компании назначили охранника рейдера Андрея Шишова. Шишов для моей компании никто и никогда не имел к ней отношения. Его охранник – человек без образования, который вообще ничего из себя не представляет и просто выполняет команду рейдера захватывать помещения. Сейчас по "Чайке" шляются куча людей – непонятные личности, с непонятными намерениями. По комплексу, где живет 16 000 человек", – рассказал бизнесмен.

Алексей Кулагин добавил, что захватчики заняли территорию ЖК и блокировали работу обслуживающих компаний.

"У меня на производстве 700 человек работают руками. 170 человек инженерно-технического персонала; компании, которые обслуживают жилой комплекс "Чайка" – 400 сотрудников. Их работа была заблокирована. Жизнь городка находится под пристальным контролем рейдеров", – отметил Алексей Кулагин.

По словам бизнесмена, компания "ОМОКС" 12 лет на рынке, и он всегда являлся собственником этой компании вместе со своей супругой Оксаной Кулагиной.

"То, что сейчас произошло, очень ярко демонстрирует беспредел Минюста, который понавыдавал лицензии частным исполнителям. И такие "частные исполнители" переписали мою компанию. Это "нормальная" рейдерская структура, работающая на мошенников. И эти мошенники привлекают даже парламентариев. 12 депутатов по очереди в течение 2,5 лет пишут запросы, чтобы меня проверяли разные структуры: мою компанию, жилой комплекс. За 2,5 года компания прошла 170 судебных заседаний. Все дела выиграны", – подчеркнул собственник "ОМОКСа".

По его словам, против рейдеров уже открыты уголовные производства Национальной полицией и ГБР.

"И сейчас у них последняя возможность захватить компанию по беспределу. Компанию, жилой комплекс и управление этим всем. Для чего? Мне говорили: "Мы хотим 51% у тебя в компании". Предлагал бизнесмен-водочник Климец. Естественно, я понимал, что из моей компании могут сделать просто "мойку" черных денег. Я отказался. Я никогда на такие предложения не соглашусь. И меня предупредили: "Смотри, многие события могут для тебя быть необратимы". Он подал иски в Печерский суд, на 106 дней были незаконно арестованы мои счета и счета моей компании", – рассказал Алексей Кулагин.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что бизнес-партнеры Алексея Кулагина по обслуживающим комплекс сервисным компаниям (ЖЭК, котельные и пр.) – Андрей Шишов и Павел Климец – решили забрать себе все имущественные права на "Чайку". И захват ЖК в ночь на 29 мая – это продолжение двухлетнего террора со стороны рейдеров.