подписаться на рассылку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
01 июня 2019, суббота, 11:03 474
Экономика 2019-06-01T11:06:02+03:00
Українські Новини
Запуск рынка электроэнергии создаст предпосылки для снижения тарифов для бизнеса

Запуск рынка электроэнергии создаст предпосылки для снижения тарифов для бизнеса

Запуск рынка электроэнергии обеспечит справедливое и прозрачное ценообразование, а также создаст предпосылки для снижения стоимости электроэнергии для предприятий. Об этом говорится в материале Українських новин "Прозрачность и честная цена: что сулит новый энергорынок бизнес-потребителям?". 

В статье утверждается, что большое количество игроков на рынке (уже сегодня более 440 поставщиков) не позволит проводить ценовые манипуляции, а это означает справедливое и прозрачное ценообразование, которое принято в странах Евросоюза. Так что условное предприятие Х сможет получить выгодную, прозрачную и честную цену, сформированную рынком, а не утвержденную чиновниками.

Энергореформа предоставляет для промышленных потребителей большие возможности, поскольку позволяет выбрать того, у кого более подходящая цена на электроэнергию, более удобные условия оплаты, а также тех, кто может гарантировать качество поставок. При этом рынок станет менее регулируемым, в отличие от нынешней ситуации.

"Главное, что бизнес-потребитель получит возможность приобретать электроэнергию по рыночным ценам, выбирая способ покупки через поставщика – либо на сутки вперед, либо же через долгосрочный контракт с зафиксированной ценой, например, на год", - говорится в материале.

По мнению автора, есть основания считать, что  после запуска рынка цена электроэнергии может иметь тенденцию к снижению. В качестве примера приводятся данные отчета ГП "Энергорынок" о результатах торгов за 28 мая 2019 года, объем продаж на платформе рынка электроэнергии на сутки вперед составляет 60% от реальных. На данный момент на платформе уже зарегистрировалось 255 участников. Если посмотреть на данные тестовых торгов в апреле, то цена электроэнергии на этих торгах была ниже рыночной.

Кроме того, с запуском рынка бизнес получает возможность заключить прямой договор с генерацией и покупать электроэнергию непосредственно у производителя, что повлияет на ее конечную стоимость. Выгодная цена электроэнергии – это снижение доли затрат на электроэнергию в себестоимости продукции, а значит, и более конкурентная продукция предприятий.

Напомним, с 1 июля 2019 года в Украине должна быть запущена новая модель оптового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии", что является вторым этапом энергореформы. Розничный рынок электроэнергии начал работать с 1 января 2019 года.

Больше новостей о: Энергорынок рынок электроэнергии Новый рынок электроэнергии

Архив
Новости
Премии по 3 тыс. гривен получит одна категория военных, - Полторак 11:39
Трамп пригласил Зеленского в США 11:19
Запуск рынка электроэнергии создаст предпосылки для снижения тарифов для бизнеса 11:03
Боевики лишились ранеными пятерых "бойцов" за двух украинских военных на фронте 10:55
Король ночи не приехал в Киев на Comic Con из-за госпитализации члена семьи 10:42
больше новостей
Жара до +34 и грозы со шквалами: прогноз погоды на первый день лета 14:17
Кто вы и как вас зовут?: Самые смешные моменты встречи Зеленского с руководством фракций Рады 10:15
Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера 12:32
Еще три праздника будут отмечаться на государственном уровне в 2019 06:45
Зеленский определил свой приоритет относительно Донбасса 21:16
больше новостей
В Администрации Президента готовится отставка Луценко 14:10
Сенченко понимает риски для Украины на фоне кадрового вакуума, - военный эксперт Бадрак 12:33
Зарплата Ревы в 10 раз превысила оклад за счет материальной помощи 18:02 Документ
Коломойский через СНБО собирается похоронить рынок электроэнергии, - Голобуцкий 19:03
Зеленский назвал второго врага, с которым Украина ведет войну 19:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok