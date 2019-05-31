Мужчина внезапно умер в центральном ботсаду Киева

В пятницу, 31 мая, в центре Киева погиб человек. Это произошло недалеко от входа на территории ботанического сада имени Фомина. Тело мужчины лежало на газоне рядом с одной из аллей, сообщает "Информатор".

Вызов на линию "103" поступил около 11:30.

В вызове говорилось, что мужчине стало плохо, однако прибывшие на место вызова патрульные нашли мужчину в возрасте около 70-80 лет уже без признаков жизни. Прибывшие позже медики скорой помощи констатировали наступившую смерть.

На данный момент точная причина смерти неизвестна. По предварительной информации, мужчина мог погибнуть из-за проблем с сердцем. При погибшем нашли лишь удостоверение ветерана труда, благодаря которому удалось идентифицировать личность мужчины.

Медики в ботсаду. Фото: "Информатор"

Как сообщали Українські Новини, в Харьковской области молния ударила в рыбака, а в Киеве на предприятии умер охранник.

Также в Киеве на Троещине мужчина шел на работу, внезапно упал и умер.