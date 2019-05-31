Борг українців за комуналку зменшився на 5,5 млн гривень у квітні

У квітні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 8,7%, або на 5 513,7 млн гривень, до 57 746,3 млн гривень порівняно з березнем.\r\nПро це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.\r\nБорг за квартирну плату станом на 1 травня 2019 року збільшився на 85,7 млн гривень до 4 618,5 млн гривень.\r\nБорг за опалення і гаряче водопостачання зменшився на 3 091,8 млн гривень до 19 322,5 млн гривень.\r\nБорг за газопостачання зменшився на 2 721,8 млн гривень до 29 486,7 млн гривень.\r\nУ квітні серед регіонів найбільшу заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксовано в Києві (4 170,250 млн гривень), Харківській (3 494,018 млн гривень) і Дніпропетровській (2 915,437 млн гривень) областях; за газопостачання - в Харківській (2 915,285 млн гривень), Дніпропетровській (2 808,777 млн гривень) і Одеській (2 740,803 млн гривень) областях.\r\nНайбільшу заборгованість по квартирній платі в квітні зафіксовано в Києві (890,045 млн гривень), Дніпропетровській (947,577 млн гривень) і Донецькій (372,080 млн гривень) областях.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після початку монетизації борг населення за комуналку зменшився. Раніше борг українців за комуналку різко зріс, переваливши за 60 млрд гривень.\r\nТим часом в Україні змінюється методика формування платіжок за тепло і воду.