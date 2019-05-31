Суд отказался снять арест с недвижимости Януковича

Киевский апелляционный суд подтвердил арест земельного участка в Новых Петровцах (Киевская область), квартиры на Оболонской Набережной в Киеве, жилого дома и 2 паркомест бывшего Президента Виктора Януковича по делу о похищении личного помощника ныне покойного митрополита Киевского и всея Украины Владимира Александра (Драбинко).

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

22 мая Апелляционный суд вынес решение, которым удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры о наложении ареста на имущество Януковича.

Решение обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем в Генпрокуратуре обрадовались желанию Януковича вернуться домой и пообещали задержать сразу после приезда.

Ранее суд отказался снять арест со счетов окружения Януковича в ВБР.