РГК ввела в эксплуатацию завод по производству шкафных газорегуляторных пунктов во Львове

19 газораспределительных компаний, которые работают под брендом Региональной газовой компании, запустили в работу во Львове крупнейший в Украине завод по производству современных ШГРП (шкафных газорегуляторных пунктов).

Об этом говорится в сообщении РГК, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, новое производство RGC Production размещено во Львове и нацелено на обеспечение потребностей внутреннего рынка, а в перспективе – на выход на международные рынки.

В сообщении отмечается, что в ближайшие годы в Украине необходимо заменить почти 20 тыс. ШГРП, которые уже исчерпали срок эксплуатации.

Это оборудование необходимо для регулирования и поддержания стабильного давления природного газа в распределительных сетях, что обеспечивает надежность и безопасность газоснабжения и бесперебойную доставку газа каждому потребителю.

"Качество и технические характеристики регуляторных пунктов от украинских поставщиков нас не устраивали. Стоимость же импортного оборудования очень высока. Поэтому появилась идея наладить производство надежных и современных ШГРП собственными силами", - сказал руководитель проекта RGC Production Александр Волович.

Согласно сообщению, весь комплекс работ по созданию нового автоматизированного завода во Львове – от идеи до первой продукции – занял 6 месяцев.

Ядром нового завода стали роботизированные сварочные комплексы.

На начальном этапе для сборки ШГРП используют до 50% импортных комплектующих.

В дальнейшем запланирован рост локализации производства по мере наладки производства отечественных аналогов.

Выход завода RGC Production на проектную мощность – 900 единиц в год – запланирован на осень 2019 года.

30 мая первая партия ШГРП в количестве 8 штук сошла с конвейера.

Тем временем облгазы намерены обжаловать результаты проверок НКРЭКУ относительно приведения объемов газа к стандартным условиям для бытовых потребителей.

РГК вдвое увеличила количество инновационных Центров обслуживания клиентов

Региональная газовая компания - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс. км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.