РГК ввела в експлуатацію завод з виробництва шафових газорегуляторних пунктів у Львові

19 газорозподільних компаній, які працюють під брендом Регіональної газової компанії, запустили в роботу у Львові найбільший в Україні завод з виробництва сучасних ШГРП (шафових газорегуляторних пунктів).\r\nПро це йдеться в повідомленні РГК, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, нове виробництво RGC Production розміщене у Львові і націлене на забезпечення потреб внутрішнього ринку, а в перспективі – вихід на міжнародні ринки.\r\nУ повідомленні наголошується, що в найближчі роки в Україні необхідно замінити майже 20 тис. ШГРП, які вже вичерпали термін експлуатації.\r\nЦе обладнання необхідне для регулювання і підтримки стабільного тиску природного газу в розподільних мережах, що забезпечує надійність і безпеку газопостачання та безперебійну доставку газу кожному споживачеві.\r\n"Якість і технічні характеристики регуляторних пунктів від українських постачальників нас не влаштовували. Вартість імпортного обладнання дуже висока. Тому з'явилася ідея налагодити виробництво надійних і сучасних ШГРП власними силами", - сказав керівник проекту RGC Production Олександр Волович.\r\nЗгідно з повідомленням, весь комплекс робіт по створенню нового автоматизованого заводу у Львові – від ідеї до першої продукції – зайняв 6 місяців.\r\nЯдром нового заводу стали роботизовані зварювальні комплекси.\r\nНа початковому етапі для складання ШГРП використовують до 50% імпортних комплектуючих.\r\nВ подальшому заплановано зростання локалізації виробництва в міру налагодження виробництва вітчизняних аналогів.\r\nВихід заводу RGC Production на проектну потужність – 900 одиниць в рік – запланований на осінь 2019 року.\r\n30 травня перша партія ШГРП в кількості 8 штук зійшла з конвеєра.\r\nТим часом облгази мають намір оскаржити результати перевірок НКРЭКУ щодо приведення обсягів газу до стандартних умов для побутових споживачів.\r\nРГК вдвічі збільшила кількість інноваційних Центрів обслуговування клієнтів\r\nРегіональна газова компанія - сервісна компанія, що надає послуги фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.\r\nКлієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.