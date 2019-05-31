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31 травня 2019, пʼятниця, 11:30 31
Економіка 2019-05-31T14:00:03+03:00
Українські Новини
РГК ввела в експлуатацію завод з виробництва шафових газорегуляторних пунктів у Львові

РГК ввела в експлуатацію завод з виробництва шафових газорегуляторних пунктів у Львові

Шафовий газорегуляторный пункт. Фото: прес-служба РГК
Шафовий газорегуляторный пункт. Фото: прес-служба РГК

19 газорозподільних компаній, які працюють під брендом Регіональної газової компанії, запустили в роботу у Львові найбільший в Україні завод з виробництва сучасних ШГРП (шафових газорегуляторних пунктів).

Про це йдеться в повідомленні РГК, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, нове виробництво RGC Production розміщене у Львові і націлене на забезпечення потреб внутрішнього ринку, а в перспективі – вихід на міжнародні ринки.

У повідомленні наголошується, що в найближчі роки в Україні необхідно замінити майже 20 тис. ШГРП, які вже вичерпали термін експлуатації.

Це обладнання необхідне для регулювання і підтримки стабільного тиску природного газу в розподільних мережах, що забезпечує надійність і безпеку газопостачання та безперебійну доставку газу кожному споживачеві.

"Якість і технічні характеристики регуляторних пунктів від українських постачальників нас не влаштовували. Вартість імпортного обладнання дуже висока. Тому з'явилася ідея налагодити виробництво надійних і сучасних ШГРП власними силами", - сказав керівник проекту RGC Production Олександр Волович.

Згідно з повідомленням, весь комплекс робіт по створенню нового автоматизованого заводу у Львові – від ідеї до першої продукції – зайняв 6 місяців.

Ядром нового заводу стали роботизовані зварювальні комплекси.

На початковому етапі для складання ШГРП використовують до 50% імпортних комплектуючих.

В подальшому заплановано зростання локалізації виробництва в міру налагодження виробництва вітчизняних аналогів.

Вихід заводу RGC Production на проектну потужність – 900 одиниць в рік – запланований на осінь 2019 року.

30 травня перша партія ШГРП в кількості 8 штук зійшла з конвеєра.

Тим часом облгази мають намір оскаржити результати перевірок НКРЭКУ щодо приведення обсягів газу до стандартних умов для побутових споживачів.

РГК вдвічі збільшила кількість інноваційних Центрів обслуговування клієнтів

Регіональна газова компанія - сервісна компанія, що надає послуги фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.

Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.

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