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02 июня 2019, воскресенье, 07:01 68 Пресс-релиз
Спорт 2019-06-02T07:01:01+03:00
Українські Новини
В Киеве стартует ежегодный футбольный турнир памяти Лобановского

В Киеве стартует ежегодный футбольный турнир памяти Лобановского

Photo by Pavlo Kublakov/UAF
Photo by Pavlo Kublakov/UAF

С 3-го по 5 июня в Киеве пройдет ежегодный, 16-й по счету Мемориал Валерия Лобановского. В нем примут участие молодежные сборные Украины, Болгарии, Израиля и Кипра.

Как сообщили Українським Новинам в Украинской ассоциации футбола, в полуфинале команда Руслана Ротаня сыграет с киприотами, а болгары - с израильтянами. Следует отметить, что согласно регламенту нынешних соревнований, обе игры с участием сборной Украины U-21 пройдут на НСК "Олимпийский", который принимал матчи этого кубка только в дебютном розыгрыше, в 2003 году. Два других поединка состоятся на НТК им. Виктора Банникова.

- На это решение повлияло несколько факторов, - сказал первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов. - Во-первых, проведение матчей на главном стадионе страны, на арене, где только в прошлом году состоялся финал Лиги чемпионов, автоматически повышает статусность самого турнира. Во-вторых, в этом году нашем Метру исполнилось бы 80. И мы считаем, что нам нужно с уважением относиться к нашему историческому достоянию, гордиться им и прививать соответствующие ценности подростающему поколению. Тем более, что для многих в Европе футбольная Украина до сих пор ассоциируется в первую очередь с Валерием Васильевичем, которого считают одним из лучших тренеров в истории европейского футбола. И наши молодые игроки будут иметь прекрасную возможность прикоснуться к прошлому. Ведь НСК "Олимпийский" (бывший Республиканский стадион) - родная арена для Лобановского. На этом стадионе его игрой восхищались десятки тысяч болельщиков. Затем, когда он возглавил киевское "Динамо", здесь добывались яркие победы в чемпионате и Кубке СССР, прокладывался путь к победным финалам в Кубке обладателей кубков, именно здесь "Динамо" победило в ответном матче за Суперкубок УЕФА мюнхенскую "Баварию" с Беккенбауэром и еще целым рядом тогдашних чемпионов мира.

Поэтому Протасов подчеркнул, что как футбольные болельщики, так и специалисты из УАФ рассчитывают, что выступления на НСК "Олимпийский" будут служить дополнительной мотивацией для игроков нашей молодежной сборной, и подопечные Руслана Ротаня смогут показать содержательную игру и порадовать поклонников самой популярной в мире игры, которые, надеемся, не обойдут ее своим вниманием и лично поддержат наших ребят.

К тому же, в УАФ отметили, что вход для болельщиков на все матчи турнира - свободный.

Следует напомнить, что молодежная сборная Украины лишь однажды получала главный трофей мемориала, поэтому есть надежда, что главная арена страны окажется для нас фартовой, и мы во второй раз выиграем этот престижный кубок.

Как сообщали Українські Новини, 29 мая в Баку состоялось заседание Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Данное мероприятие прошло в рамках проведения в столице Азербайджана финального матча Лиги Европы, в котором встречались лондонские команды "Челси" и "Арсенал".

По итогам работы исполкома президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко был избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.

Больше новостей о: Спорт Футбол Валерий Лобановский Украинская ассоциация футбола УАФ U-21 Протасов Олег Мемориал Валерия Лобановского

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Photo by Pavlo Kublakov/UAF
В Киеве стартует ежегодный футбольный турнир памяти Лобановского 07:01 Пресс-релиз
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