Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді прийняти закон про імпічмент Президента.

Про це 29 травня повідомив представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук, передають Українські Новини.

Стефанчук додав, що Зеленський також надіслав звернення до Ради про розгляд законопроекту №7203 про зняття депутатської недоторканності.

Законопроект Президента "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)" зареєстровано в Раді 29 травня під №10340.

Законопроект визначає порядок дострокового припинення повноважень Президента в разі усунення з поста в порядку імпічменту.

Він передбачає, що підставою для ініціювання питання про імпічмент є письмове подання, підписане більшістю від конституційного складу Ради депутатів.

Рада більшістю голосів приймає рішення щодо ініціювання питання про імпічмент і включення його до порядку денного сесії як невідкладного, про прийняття такого рішення голова Ради терміново повідомляє Президента.

Для розслідування обставин вчинення Президентом державної зради або іншого злочину, підготовки висновків і пропозицій Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої входять депутати (з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп), спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Кандидатуру спеціального прокурора вносять ініціатори розгляду питання про імпічмент, кандидатури спеціальних слідчих вносять депутатські фракції і групи.

Захист прав, свобод і законних інтересів глави держави в процедурі імпічменту забезпечують захисники Президента.

Рішення Ради про звинувачення Президента приймається таємним голосуванням, воно проводиться окремо за кожним пунктом обвинувачення і вважається прийнятим з тими пунктами звинувачення, за які проголосувало не менше двох третин депутатів.

У разі його прийняття Рада звертається до Конституційного Суду (для отримання висновку щодо дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент) і Верховний Суд (для отримання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину) .

Рішення про усунення Президента з поста в порядку імпічменту принимається Радою таємним голосуванням в разі, якщо висновки Конституційного Суду та Верховного Суду засвідчать дотримання Конституції і законів України.

Відповідне рішення буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосує не менше трьох чвертей депутатів від конституційного складу Ради.

У разі неприйняття Радою постанови про усунення Президента з поста в порядку імпічменту головуючий від імені парламенту має вибачитися перед Президентом.

Законопроект передбачає, що відставка Президента за власним бажанням є підставою для припинення процедури імпічменту на будь-якій стадії, при цьому матеріали щодо ініціювання питання про імпічмент, висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії, документи, матеріали, результати експертиз й інші відомості, що стосуються розслідування, надсилаються до органів досудового розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, експерт команди кандидата в Президенти Володимира Зеленського з правоохоронно сфери Денис Монастирський вважає першочерговими законопроекти про імпічмент Президента і про тимчасову слідчу комісію парламенту.

Раніше серед законодавчих ініціатив кандидат у Президенти Зеленський назвав закон про імпічмент Президента.

Також Зеленський пообіцяв позбавити депутатів, Президента і суддів недоторканності.