В Шевченковском райсуде распылили неустановленное вещество

Неизвестный распылил неустановленное вещество во время судебного заседания в здании Шевченковского районного суда Киева.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице Шевченковского райсуда в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня в помещении Шевченковского районного суда Киева, перед началом очередного судебного заседания в одном из уголовных производств, рассматриваемых судом, совершено нападение на подозреваемого, - сказано в нем.\r\nУказывается, что нападение произошло после того, как подозреваемого доставили в зал судебного заседания.\r\nПрисутствовавшие во время заседания свободные слушатели, которые изъявили желание присутствовать на суде, вступили с подозреваемым в спор.\r\nОдин из слушателей напал на него, распылив в отдельное помещение, в котором находился подозреваемый, неизвестное вещество.\r\nНа данный момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.\r\nКак сообщали Українські Новини, 8 учеников были госпитализированы из-за распыления неизвестного вещества в ПТУ в Остроге Ровенской области.\r\nТакже в школьном туалете под Житомиром распылили газ: 13 учеников госпитализированы.