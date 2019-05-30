В Шевченковском райсуде распылили неустановленное вещество

Неизвестный распылил неустановленное вещество во время судебного заседания в здании Шевченковского районного суда Киева.

Об этом говорится в сообщении на странице Шевченковского райсуда в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня в помещении Шевченковского районного суда Киева, перед началом очередного судебного заседания в одном из уголовных производств, рассматриваемых судом, совершено нападение на подозреваемого, - сказано в нем.

Указывается, что нападение произошло после того, как подозреваемого доставили в зал судебного заседания.

Присутствовавшие во время заседания свободные слушатели, которые изъявили желание присутствовать на суде, вступили с подозреваемым в спор.

Один из слушателей напал на него, распылив в отдельное помещение, в котором находился подозреваемый, неизвестное вещество.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Как сообщали Українські Новини, 8 учеников были госпитализированы из-за распыления неизвестного вещества в ПТУ в Остроге Ровенской области.

Также в школьном туалете под Житомиром распылили газ: 13 учеников госпитализированы.