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30 мая 2019, четверг, 12:21 2323
Судебная власть 2019-05-30T12:21:39+03:00
Українські Новини
Суд отказал ГПУ в доступе к телефонным переговорам журналистки Бердинских

Суд отказал ГПУ в доступе к телефонным переговорам журналистки Бердинских

Печерский районный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре в доступе к информации о телефонных переговорах журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских.

Об этом журналистка написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Победа. Печерский суд отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ о доступе к данным с моего телефона за 1,5 года. Решение окончательное и не может быть обжаловано! 9 месяцев борьбы наконец закончились победой! Ура, ура, ура", - написала она.

По ее словам, следователь Генпрокуратуры даже не явился на судебное заседание.

Бердинских подчеркнула, что ему как и генеральному прокурору Юрию Луценко должно быть стыдно, потому что они так и не отозвали это бессмысленное ходатайство.

Как сообщали Українськi Новини, ЕСПЧ обязал ГПУ прекратить прослушивание телефонов Седлецкой и Бердинских.

Ранее, 18 сентября суд отменил доступ Генпрокуратуры к мобильным переговорам и СМС Седлецкой. В ГПУ заявили, что в телефонных разговорах Седлецкой и Бердинских ГПУ нужны только даты пребывания в одной геолокации

При этом Совет Европы считает угрозой второго уровня доступ ГПУ к телефону Седлецкой.

Ранее Генпрокуратура получила доступ к телефонным разговорам журналиста "Радио Свободы" по делу Сытника.

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