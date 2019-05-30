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30 мая 2019, четверг, 11:39 372
Политика 2019-05-30T11:57:28+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил МИДу обеспечить НАБУ самостоятельное международное сотрудничество

Зеленский поручил МИДу обеспечить НАБУ самостоятельное международное сотрудничество

Президент поручил МИДу обеспечить НАБУ самостоятельное международное сотрудничество. Фото: НАБУ
Президент поручил МИДу обеспечить НАБУ самостоятельное международное сотрудничество. Фото: НАБУ

Президент Владимир Зеленский поручил Мнистерству иностранных дел обеспечить Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) возможность самостоятельно сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупционных преступлений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

Зеленский поручил МИДу безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций (ООН) о законодательных полномочиях НАБУ осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств.

Президент отметил, что, согласно закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и Уголовному процессуальному кодексу, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств, то есть бюро может напрямую коммуницировать с международными партнерами по расследованию коррупционных деяний, передавать и получать запросы о международной правовой помощи.

Однако из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего Президента Петра Порошенко и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась.

"С целью выполнения Национальным бюро упомянутых полномочий прошу безотлагательно сообщить депозитариям международных многосторонних договоров о признании Украиной с 25 января 2015 Национального бюро центральным органом (совместно с Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, направив соответствующие заявления в шесть определенных международных многосторонних договоров, участником которых является Украина", - отмечается в поручении Президента.

Как сообщали Українськi Новини, команда Зеленского допускает перезапуск НАБУ и САП.

А также ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты.

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