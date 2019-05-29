підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.05 29.7
˟
29 травня 2019, середа, 14:00 7
Суспільство 2019-05-29T14:30:02+03:00
Українські Новини
Охорона в одеській колонії жорстко побила ув'язнених, які наважилися на протест проти поборів

Охорона в одеській колонії жорстко побила ув'язнених, які наважилися на протест проти поборів

У Південній ІК № 51 в Одесі 27 травня 2019. Скріншот відео Національної поліції.
У Південній ІК № 51 в Одесі 27 травня 2019. Скріншот відео Національної поліції.

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає надмірними силові дії Кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції при придушенні бунту в Одеській колонії №51.

Про це йдеться в його статті на сайті Харківської правозахисної групи, передають Українські Новини.

"27 травня країну сколихнула звістка про бунт в Південній виправній колонії (ВК) №51 в Одесі. ЗМІ озвучували фейки один краще за інший про заручників, загиблих і втікачів. Насправді заручників не було, слава Богу, не було й загиблих, і втікачів. А було - введення групи швидкого реагування (ГШР) в масках і повному бойовому спорядженні, яка жорстоко побила 6 найактивніших протестувальників проти дій адміністрації колонії, яких для цього спеціально привели в штаб", - написав Захаров.

Причина конфлікту, за його даними, вкрай погане харчування і вимагання коштів за можливість отримати посилки з продуктами від родичів.

Правозахисник називає дуже поширеними випадки застосування надмірної сили під час придушення заворушень у виправних колоніях і СІЗО.

"Використання спецпідрозділів для проведення обшуків має на меті залякування ув'язнених", - резюмує Захаров.

Він зазначив, що розслідування справ про жорстоке поводження персоналу кримінально-виправних установ так і не проводиться.

Як повідомляли Українські Новини, у Черкаській виправній колонії № 62 на Великдень, 28 квітня, стався бунт засуджених. Був введений режим особливих умов.

Раніше тюремники купили рибу удвічі дорожче імпортної ціни.

Більше новин про: Євген Захаров тюремний бунт

Архів
Новини
Торгова марка "Квочка" Олега Бахматюка підтримала фестиваль таланту та краси для дітей з інвалідністю "Казкові мрії" 14:45 Прес-реліз
Бойко проголосує за відставку уряду Гройсмана 14:26
Фото дня: Авто прес-служби поліції обладнали "мигалкою" для зупинки руху 14:25
Охорона в одеській колонії жорстко побила ув'язнених, які наважилися на протест проти поборів 14:00
Невиконання зобов’язань по реформуванню енергоринку загрожує євроінтеграції України, – Климпуш-Цинцадзе 13:37
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
Зеленський-президент вперше відвідав Донбас 20:03
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам 16:34
Ще одне скло пішло тріщинами на скандальному мосту в Києві 16:39
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
У Києві сотні людей мають підробні адвокатські свідоцтва, - Голова ради адвокатів Рябенко 14:48
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам 16:34
Гройсман вивів з держвласності Калуську ТЕЦ 10:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok