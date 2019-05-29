Охорона в одеській колонії жорстко побила ув'язнених, які наважилися на протест проти поборів

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає надмірними силові дії Кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції при придушенні бунту в Одеській колонії №51.

Про це йдеться в його статті на сайті Харківської правозахисної групи, передають Українські Новини.

"27 травня країну сколихнула звістка про бунт в Південній виправній колонії (ВК) №51 в Одесі. ЗМІ озвучували фейки один краще за інший про заручників, загиблих і втікачів. Насправді заручників не було, слава Богу, не було й загиблих, і втікачів. А було - введення групи швидкого реагування (ГШР) в масках і повному бойовому спорядженні, яка жорстоко побила 6 найактивніших протестувальників проти дій адміністрації колонії, яких для цього спеціально привели в штаб", - написав Захаров.

Причина конфлікту, за його даними, вкрай погане харчування і вимагання коштів за можливість отримати посилки з продуктами від родичів.

Правозахисник називає дуже поширеними випадки застосування надмірної сили під час придушення заворушень у виправних колоніях і СІЗО.

"Використання спецпідрозділів для проведення обшуків має на меті залякування ув'язнених", - резюмує Захаров.

Він зазначив, що розслідування справ про жорстоке поводження персоналу кримінально-виправних установ так і не проводиться.

Як повідомляли Українські Новини, у Черкаській виправній колонії № 62 на Великдень, 28 квітня, стався бунт засуджених. Був введений режим особливих умов.

Раніше тюремники купили рибу удвічі дорожче імпортної ціни.