підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.05 29.7
˟
29 травня 2019, середа, 12:38 22
Спорт 2019-05-29T14:30:03+03:00
Українські Новини
Українська асоціація футболу заперечує обшуки НАБУ в її будівлі

Українська асоціація футболу заперечує обшуки НАБУ в її будівлі

Українська асоціація футболу Фото: УАФ
Українська асоціація футболу Фото: УАФ

Українська асоціація футболу (колишня Федерація футболу України) заперечує проведення обшуків Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в її будинку.

Про це йдеться в заяві асоціації, передають Українські Новини.

"В українських ЗМІ триває хвиля дискредитаційної кампанії проти Української асоціації футболу (колишня ФФУ) та її президента Андрія Павелка. Зокрема з'являється спотворена та перекручена інформація про обшуки та інші слідчі дії щодо її посадових осіб. Офіційно повідомляємо: ніяких обшуків в Будинку футболу не було!" - йдеться в заяві.

Також з різних джерел і журналістського середовища надходять повідомлення про спробу розмістити і поширити (за відповідну плату) нову хвилю фейкових новин як про саму асоціацію, так і про приватне життя Павелко.

"Звертаємося до всіх ЗМІ, які поважають принципи журналістської етики з проханням користуватися тільки достовірною та перевіреною інформацією. Служба зв'язків з громадськістю та ЗМІ УАФ завжди відкрита і готова надати будь-які коментарі та підтверджені документи з питань, які цікавлять ЗМІ", - зазначає асоціація.

УАФ просить ЗМІ використовувати тільки підтверджену інформацію.

Як повідомляли "Українські Новини", у ході обшуків у справі про закупівлю штучних футбольних полів правоохоронці вилучили футбольні м'ячі, а також алкоголь.

Генеральна прокуратура отримала доступ до документів Федерації футболу України у справі про розкрадання державних коштів при закупівлі штучного покриття для футбольних полів в 2017 році.

Більше новин про: ФФУ НАБУ Обшуки Спростування інформації Українська асоціація футболу

Архів
Новини
Торгова марка "Квочка" Олега Бахматюка підтримала фестиваль таланту та краси для дітей з інвалідністю "Казкові мрії" 14:45 Прес-реліз
Бойко проголосує за відставку уряду Гройсмана 14:26
Фото дня: Авто прес-служби поліції обладнали "мигалкою" для зупинки руху 14:25
Охорона в одеській колонії жорстко побила ув'язнених, які наважилися на протест проти поборів 14:00
Невиконання зобов’язань по реформуванню енергоринку загрожує євроінтеграції України, – Климпуш-Цинцадзе 13:37
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
Зеленський-президент вперше відвідав Донбас 20:03
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам 16:34
Ще одне скло пішло тріщинами на скандальному мосту в Києві 16:39
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
У Києві сотні людей мають підробні адвокатські свідоцтва, - Голова ради адвокатів Рябенко 14:48
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам 16:34
Гройсман вивів з держвласності Калуську ТЕЦ 10:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok