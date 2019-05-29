Українська асоціація футболу заперечує обшуки НАБУ в її будівлі

Українська асоціація футболу (колишня Федерація футболу України) заперечує проведення обшуків Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в її будинку.

Про це йдеться в заяві асоціації, передають Українські Новини.

"В українських ЗМІ триває хвиля дискредитаційної кампанії проти Української асоціації футболу (колишня ФФУ) та її президента Андрія Павелка. Зокрема з'являється спотворена та перекручена інформація про обшуки та інші слідчі дії щодо її посадових осіб. Офіційно повідомляємо: ніяких обшуків в Будинку футболу не було!" - йдеться в заяві.

Також з різних джерел і журналістського середовища надходять повідомлення про спробу розмістити і поширити (за відповідну плату) нову хвилю фейкових новин як про саму асоціацію, так і про приватне життя Павелко.

"Звертаємося до всіх ЗМІ, які поважають принципи журналістської етики з проханням користуватися тільки достовірною та перевіреною інформацією. Служба зв'язків з громадськістю та ЗМІ УАФ завжди відкрита і готова надати будь-які коментарі та підтверджені документи з питань, які цікавлять ЗМІ", - зазначає асоціація.

УАФ просить ЗМІ використовувати тільки підтверджену інформацію.

Як повідомляли "Українські Новини", у ході обшуків у справі про закупівлю штучних футбольних полів правоохоронці вилучили футбольні м'ячі, а також алкоголь.

Генеральна прокуратура отримала доступ до документів Федерації футболу України у справі про розкрадання державних коштів при закупівлі штучного покриття для футбольних полів в 2017 році.