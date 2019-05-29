Невідомі виламали двері на вході до Львівської міськради

Невідомі близько 11:00 виламали двері на вході до Львівської міської ради.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

"Особи, які раніше під час засідання виконавчого комітету облили посадових осіб міської ради невідомою рідиною, імовірно фарбою, виламали двері в міській ратуші і увірвалися всередину", - йдеться в повідомленні.

До протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту Адміністрації міського голови Євген Бойко.

"Активісти не захотіли слухати чиновників міської ради і виламали двері в міську раду. Почалася штовханина і бійка", - йдеться в повідомленні.

Фото: Львівська міськрада

Конструктивної розмови не вийшло.

Також міськрада публікує фото і відео інциденту.

Як повідомляли Українські Новини,

невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові.