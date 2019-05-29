Невідомі виламали двері на вході до Львівської міськради

Невідомі близько 11:00 виламали двері на вході до Львівської міської ради.\r\nПро це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.\r\n\r\n \r\n"Особи, які раніше під час засідання виконавчого комітету облили посадових осіб міської ради невідомою рідиною, імовірно фарбою, виламали двері в міській ратуші і увірвалися всередину", - йдеться в повідомленні.\r\nДо протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту Адміністрації міського голови Євген Бойко.\r\n\r\n\r\n"Активісти не захотіли слухати чиновників міської ради і виламали двері в міську раду. Почалася штовханина і бійка", - йдеться в повідомленні.\r\nФото: Львівська міськрада\r\nКонструктивної розмови не вийшло.\r\nТакож міськрада публікує фото і відео інциденту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини,\r\nневідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові.