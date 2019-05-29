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29 мая 2019, среда, 11:57 1810
Общество 2019-05-29T11:58:03+03:00
Українські Новини
Найем и Луценко поссорились в Facebook: один "ничего не решал", а второй "выпрашивал мандат"

Найем и Луценко поссорились в Facebook: один "ничего не решал", а второй "выпрашивал мандат"

Депутат Рады Мустафа Найем поссорился в Facebook с генпрокурором Юрием Луценко. Произошло все из-за поста, в котором Найем выразил недоумение тому, что представление об увольнении генпрокурора не подписывается уже неделю. В комментариях между Найемом и Луценко завязалась перепалка. 

Луценко предложил Найему собрать 150 подписей за его отставку. 

"Так выпрашивали этот мандат в моем офисе в 2014, что для прикола как раз логично завершить каденцию таким перформансом", - написал Луценко.

Однако Найем парировал ему, что на выборах Луценко ничего не решал.

"Вы тогда обиделись, что вас не сделали мэром Киева и вместе с Саакашвили ушли агитировать за Тимошенко. И на выборах вообще ничего не решали. Что я мог у вас просить? А насчет отставки, напомните, это уже пятый или шестой раз вы называете срок своего увольнения?", - написал Найем. 

Как сообщали Українські Новини, депутаты Рады Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем вышли из фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте.

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