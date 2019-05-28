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28 мая 2019, вторник, 20:35 154
Политика 2019-05-28T20:37:00+03:00
Українські Новини
Луценко назвал Саакашвили предателем

Луценко назвал Саакашвили предателем

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что несмотря на возвращение бывшему Президенту Грузии Михаилу Саакашвили гражданства Украины, он остается для него предателем.

Об этом Луценко написал в комментариях под одним из постов в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Луценко спросили, изменилось ли у него отношение к Саакашвили в связи с последним указом Президента Владимира Зеленского о возвращении ему украинского гражданства.

Также у генпрокурора спросили, будут ли у Саакашвили вопросы в связи с обвинениями в его адрес о получении денег у бизнесмена Сергея Курченко и обвинениями в содействии преступной группировке.

"Нет. (Он) предатель!", - написал Луценко.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский вернул гражданство Саакашвили.

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