Луценко назвал Саакашвили предателем

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что несмотря на возвращение бывшему Президенту Грузии Михаилу Саакашвили гражданства Украины, он остается для него предателем.

Об этом Луценко написал в комментариях под одним из постов в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Луценко спросили, изменилось ли у него отношение к Саакашвили в связи с последним указом Президента Владимира Зеленского о возвращении ему украинского гражданства.

Также у генпрокурора спросили, будут ли у Саакашвили вопросы в связи с обвинениями в его адрес о получении денег у бизнесмена Сергея Курченко и обвинениями в содействии преступной группировке.

"Нет. (Он) предатель!", - написал Луценко.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский вернул гражданство Саакашвили.