Большинство участников готово к введению рынка 1 июля, если кто-то не готов, надо разбираться, – "Энергоатом"

Президент Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом" Юрий Недашковский, комментируя запланированный запуск в Украине рынка электроэнергии с 1 июля, заявил, что у всех участников рынка было достаточно времени, чтобы подготовится, и большинство из них готово. Если же кто-то не готов, то надо разбираться с руководителями этих компаний.

Об этом сообщило интернет-издание "Газета.ua".

"Правительство приняло постановление о возложении специальных обязанностей на "Энергоатом", но даже в такой редакции мы поддерживаем это решение. Это позволит компании выполнить социальную функцию. До 40% выработанной электроэнергии мы будем поставлять на поставщиков универсальных услуг по экономически обоснованной цене, которую будет устанавливать НКРЭ. Сейчас эта цена составляет 0,6 грн\кВт", - сказал президент "Энергоатома".

"Остальные 60% компания сможет реализовать на других рынках. Поэтому "Энергоатом" не будет в убытке из-за возложения на него специальных обязанностей. Более того, имея возможность продавать этот объем электроэнергии по рыночным ценам, компания будет зарабатывать больше. Как показал теневой режим, рыночная цена за 1 киловатт будет составлять не менее 0,9 гривен, а может и 1,2 гривен вместо сегодняшних 0,57 гривен. Со временем мы избавимся от хвостика в 40%. На таких условиях предприятие готово выступить социальным гарантом государства. Поэтому рынок электрической энергии даст нам дополнительный приток денежных средств", - уверен Юрий Недашковский.

Дата введения рынка электроэнергии не должна переноситься из-за страха что пострадает население. "Введение рынка будет выгодно не только производителям электроэнергии, но и потребителям. Новый закон дает возможность абонентам электросетей самостоятельно выбирать поставщика электрической энергии. Это закон, который нацелен на потребителя", - подчеркнул президент "Энергоатома".