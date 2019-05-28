Більшість учасників готові до введення ринку 1 липня, якщо хтось не готовий, треба розбиратися, – "Енергоатом"

Президент Національної атомної енергогенеруючої компанії (НАЕК) "Енергоатом" Юрій Недашковський, коментуючи запланований запуск в Україні ринку електроенергії з 1 липня, заявив, що всі учасники ринку мали достатньо часу, щоб підготуватися, і більшість із них готові. Якщо ж хтось не готовий, то треба розбиратися з керівниками цих компаній.

Про це повідомило інтернет-видання "Газета.ua".

"Уряд прийняв постанову про покладання спеціальних обов'язків на "Енергоатом", але навіть в такій редакції ми підтримуємо це рішення. Це дозволить компанії виконати соціальну функцію. До 40% виробленої електроенергії ми будемо поставляти на постачальників універсальних послуг за економічно обґрунтованою ціною, яку буде встановлювати НКРЕ. Зараз ця ціна становить 0,6 грн/кВт", - сказав він.

"Решта 60% компанія зможе реалізувати на інших ринках. Тому "Енергоатом" не буде в збитку через покладання на нього спеціальних обов'язків. Більш того, маючи можливість продавати цей обсяг електроенергії за ринковими цінами, компанія буде заробляти більше. Як показав тіньовий режим, ринкова ціна за кіловат становитиме не менше 0,9 гривень, а може й 1,2 гривень замість сьогоднішніх 0,57 гривень. Згодом ми позбудемося хвостика в 40%. На таких умовах підприємство готове виступити соціальним гарантом держави. Тому ринок електричної енергії дасть нам додатковий приплив грошових коштів", - упевнений Юрій Недашковський.

Дата введення ринку електроенергії не повинна переноситися через страх що постраждає населення. "Введення ринку буде вигідне не лише виробникам електроенергії, але й споживачам. Новий закон дає можливість абонентам електромереж самостійно обирати постачальника електричної енергії. Це закон, який націлений на споживача", - резюмував президент "Енергоатому".