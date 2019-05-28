подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
28 мая 2019, вторник, 12:50 3126
Политика 2019-05-28T12:50:57+03:00
Українські Новини
Нет такого факта: Гройсман считает свое образование нормальным и отрицает дело НАБУ по нему

Нет такого факта: Гройсман считает свое образование нормальным и отрицает дело НАБУ по нему

Гройсман подчеркнул, что считает свое образование
Гройсман подчеркнул, что считает свое образование "нормальным". Фото: mignews.com.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман отвечая на вопрос Українських Новин, прокомментировал открытие дела Национальным антикоррупционным бюро по факту злоупотребления Министерством образования и науки при внесении в базу данных информации о получении премьером образования.

"Нет такого факта", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман

Гройсман подчеркнул, что считает свое образование "нормальным".

Как сообщали Українські Новини, НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Минобразования при внесении в Единую электронную базу по вопросам образования информации о получении образования Гройсманом.

Также ранее в 2017 году ГПУ начала расследовать возможную подделку Гройсманом диплома о высшем образовании.

А еще раньше Гройсман заявил, что не всем украинцам нужно высшее образование.

Больше новостей о: Владимир Гройсман Образование НАБУ

Архив
Новости
Гройсман отказался делиться "секретом" своего похудения 13:18
Рынок электроэнергии должен работать, - Шпек 12:59
Приватбанк обжаловал решение суда о незаконности процедуры национализации 12:55
Нет такого факта: Гройсман считает свое образование нормальным и отрицает дело НАБУ по нему 12:50
НАБУ помогает России поставлять дорогое сырье для украинских АЭС, - адвокат 12:47
больше новостей
Пьер Ате. Фото: people.bfmtv
Звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже 20:22
От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей 06:00 Карта
Пробег под Каштанами. Фото: Информатор.
Видео дня: В День Киева в столице прошел масштабный "Пробег под каштанами" 19:45
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Во вторник евро резко подешевел 10:35
больше новостей
На Банковой протестуют против закрытия Киевской детской больницы №7 16:05
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК 14:40 Документ
Кабмину предлагают ликвидировать управление внутренней безопасности ГФС, - СМИ 09:23 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok