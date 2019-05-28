Нет такого факта: Гройсман считает свое образование нормальным и отрицает дело НАБУ по нему

Гройсман подчеркнул, что считает свое образование "нормальным". Фото: mignews.com.ua

Гройсман подчеркнул, что считает свое образование "нормальным". Фото: mignews.com.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман отвечая на вопрос Українських Новин, прокомментировал открытие дела Национальным антикоррупционным бюро по факту злоупотребления Министерством образования и науки при внесении в базу данных информации о получении премьером образования.

"Нет такого факта", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман

Гройсман подчеркнул, что считает свое образование "нормальным".

Как сообщали Українські Новини, НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Минобразования при внесении в Единую электронную базу по вопросам образования информации о получении образования Гройсманом.

Также ранее в 2017 году ГПУ начала расследовать возможную подделку Гройсманом диплома о высшем образовании.

А еще раньше Гройсман заявил, что не всем украинцам нужно высшее образование.