Нет такого факта: Гройсман считает свое образование нормальным и отрицает дело НАБУ по нему

Премьер-министр Владимир Гройсман отвечая на вопрос Українських Новин, прокомментировал открытие дела Национальным антикоррупционным бюро по факту злоупотребления Министерством образования и науки при внесении в базу данных информации о получении премьером образования.\r\n"Нет такого факта", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман\r\nГройсман подчеркнул, что считает свое образование "нормальным".\r\nКак сообщали Українські Новини, НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Минобразования при внесении в Единую электронную базу по вопросам образования информации о получении образования Гройсманом.\r\nТакже ранее в 2017 году ГПУ начала расследовать возможную подделку Гройсманом диплома о высшем образовании.\r\nА еще раньше Гройсман заявил, что не всем украинцам нужно высшее образование.