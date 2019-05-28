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28 мая 2019, вторник, 12:31 269
Силовые структуры 2019-05-28T13:15:26+03:00
Українські Новини
Не прошло и 7 лет: Украина просит Гонконг помочь в расследовании коррупции при закупке кресел для "Олимпийског

Не прошло и 7 лет: Украина просит Гонконг помочь в расследовании коррупции при закупке кресел для "Олимпийского"

НСК
НСК "Олимпийский"

Украина просит Гонконг помочь в расследовании уголовного производства о растрате 27 млн гривен при поставках пластиковых кресел на трибуны Национального спортивного комплекса "Олимпийский" перед чемпионатом Европы по футболу в 2012 году.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что прокуратура Киева осуществляет досудебное расследование с 27 декабря 2012 года по факту растраты госсредств в особо крупном размере и уклонения от уплаты налогов.

Установлено, что в июне 2010 года руководство НСК "Олимпийский" договорилось с фирмой "Bluecube" (Великобритания) о поставке и установке кресел на трибунах стадиона.

В свою очередь, ООО "Инжиниринг" также заключило договор с предприятием "Спецпостач" Международного благотворительного фонда "Безопасность страны" на поставку и установку кресел на общую сумму 54,8 млн гривен, из которых через фирмы-"прокладки" 21 млн гривен был перечислен на расчетные счета физических лиц, которые их перевели в наличные.

При этом установлено, что поставка кресел на НСК от данных фирм не подтверждена, так как местонахождение их неизвестно и нет информации о ведении ими финансово-хозяйственной деятельности.

Досудебным расследованием также установлено, что поставка кресел производства фирмы "Bluecube" (Великобритания) на НСК "Олимпийский" могла осуществляться на основании заключенных договоров между компанией "Eurokommerz Overseas Group Ltd." (Гонконг) и предприятием "Первый Фонд проектного инвестирования".

Также достоверно установлено, что транспортировка кресел осуществлялась с территории Польши автомобильным транспортом частного перевозчика.

Расследование установило, что кресла фактически были приобретены у компании производителя "BlueCube" (Великобритания) для польской фирмы, а затем транспортированы в Украину.

Таким образом, фирмы, которые закупали кресла на спортивную арену и осуществляли их поставку, никаких финансово-хозяйственных отношений с НСК "Олимпийский" не имели.

"Сумма установленного ущерба государственному бюджету Украины при закупке в 2011 году только кресел составила почти 27 млн. гривен", - резюмирует прокуратура.

Также, досудебным расследованием проверяется факт уклонения от уплаты налогов должностными лицами предприятия "Спецпостач", ООО "АК Инжиниринг" на сумму более 23 млн гривен.

В указанном уголовном производстве 21 ноября 2017 года бывшему директору НСК "Олимпийский", заместителю директора ООО "АК Инжиниринг" и директору предприятия "Спецпостач" сообщено о подозрении.

При этом документы, содержащие информацию о субъектах хозяйствования, которые принимали участие в производстве и поставке кресел для стадиона, а также содержат сведения об их стоимости, находятся в офисе компании "Eurokommerz Overseas Group Ltd" в Гонконге.

Прокуратура попросила суд разрешить изъять документы у данной компании.

Суд в мае текущего года разрешил провести указанное следственное действие в рамках запроса Украины к Гонконгу о выполнении международно-правового поручения.

Как сообщали Українськi Новини, в январе 2017 года прокуратура Киева сообщила компании-подрядчику о подозрении в нанесении государству 5 млн гривен ущерба при закупке кресел для Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

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