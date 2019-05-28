Украина просит Гонконг помочь в расследовании уголовного производства о растрате 27 млн гривен при поставках пластиковых кресел на трибуны Национального спортивного комплекса "Олимпийский" перед чемпионатом Европы по футболу в 2012 году.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что прокуратура Киева осуществляет досудебное расследование с 27 декабря 2012 года по факту растраты госсредств в особо крупном размере и уклонения от уплаты налогов.\r\nУстановлено, что в июне 2010 года руководство НСК "Олимпийский" договорилось с фирмой "Bluecube" (Великобритания) о поставке и установке кресел на трибунах стадиона.\r\nВ свою очередь, ООО "Инжиниринг" также заключило договор с предприятием "Спецпостач" Международного благотворительного фонда "Безопасность страны" на поставку и установку кресел на общую сумму 54,8 млн гривен, из которых через фирмы-"прокладки" 21 млн гривен был перечислен на расчетные счета физических лиц, которые их перевели в наличные.\r\nПри этом установлено, что поставка кресел на НСК от данных фирм не подтверждена, так как местонахождение их неизвестно и нет информации о ведении ими финансово-хозяйственной деятельности.\r\nДосудебным расследованием также установлено, что поставка кресел производства фирмы "Bluecube" (Великобритания) на НСК "Олимпийский" могла осуществляться на основании заключенных договоров между компанией "Eurokommerz Overseas Group Ltd." (Гонконг) и предприятием "Первый Фонд проектного инвестирования".\r\nТакже достоверно установлено, что транспортировка кресел осуществлялась с территории Польши автомобильным транспортом частного перевозчика.\r\nРасследование установило, что кресла фактически были приобретены у компании производителя "BlueCube" (Великобритания) для польской фирмы, а затем транспортированы в Украину.\r\nТаким образом, фирмы, которые закупали кресла на спортивную арену и осуществляли их поставку, никаких финансово-хозяйственных отношений с НСК "Олимпийский" не имели.\r\n"Сумма установленного ущерба государственному бюджету Украины при закупке в 2011 году только кресел составила почти 27 млн. гривен", - резюмирует прокуратура.\r\nТакже, досудебным расследованием проверяется факт уклонения от уплаты налогов должностными лицами предприятия "Спецпостач", ООО "АК Инжиниринг" на сумму более 23 млн гривен.\r\nВ указанном уголовном производстве 21 ноября 2017 года бывшему директору НСК "Олимпийский", заместителю директора ООО "АК Инжиниринг" и директору предприятия "Спецпостач" сообщено о подозрении.\r\nПри этом документы, содержащие информацию о субъектах хозяйствования, которые принимали участие в производстве и поставке кресел для стадиона, а также содержат сведения об их стоимости, находятся в офисе компании "Eurokommerz Overseas Group Ltd" в Гонконге.\r\nПрокуратура попросила суд разрешить изъять документы у данной компании.\r\nСуд в мае текущего года разрешил провести указанное следственное действие в рамках запроса Украины к Гонконгу о выполнении международно-правового поручения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в январе 2017 года прокуратура Киева сообщила компании-подрядчику о подозрении в нанесении государству 5 млн гривен ущерба при закупке кресел для Национального спортивного комплекса "Олимпийский".