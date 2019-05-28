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28 мая 2019, вторник, 10:58 742
Силовые структуры 2019-05-28T10:58:47+03:00
Українські Новини
Угнанный мотоцикл Найема нашла полиция

Угнанный мотоцикл Найема нашла полиция

Мотоцикл Маси Найема. Фото: Маси Найем/Фейсбук
Мотоцикл Маси Найема. Фото: Маси Найем/Фейсбук

Полиция нашла угнанный мотоцикл брата депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный), адвоката Маси Найема в Киеве.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мотоцикл нашли. Недалеко от места угона. Вырезаны провода. Высверлен замок зажигания", - написал он.

Адвокат выразил благодарность полицейским, нашедшим автомобиль.

Как сообщали Українськi Новини, киевлянину сообщили о подозрении в угоне мотоцикла брата Мустафы Найема.

Ранее полиция вернула брату Найема угнанный мотоцикл.

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