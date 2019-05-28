Угнанный мотоцикл Найема нашла полиция

Полиция нашла угнанный мотоцикл брата депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный), адвоката Маси Найема в Киеве.\r\nОб этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Мотоцикл нашли. Недалеко от места угона. Вырезаны провода. Высверлен замок зажигания", - написал он.\r\nАдвокат выразил благодарность полицейским, нашедшим автомобиль.\r\nКак сообщали Українськi Новини, киевлянину сообщили о подозрении в угоне мотоцикла брата Мустафы Найема.\r\nРанее полиция вернула брату Найема угнанный мотоцикл.