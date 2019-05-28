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28 мая 2019, вторник, 10:20 428
Происшествия 2019-05-28T10:21:02+03:00
Українські Новини
В Одессе ночью сгорел склад мебели

В Одессе ночью сгорел склад мебели

В Одессе произошел масштабный пожар в цеху по изготовлению мебели и складе, где хранилась готовая продукция. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС во вторник, 28 мая.

О возгораниии в складском здании по улице Онежская стало известно накануне вечером. Спасатели попали в помещение после того, как с помощью бензорезов открыли металлические ворота.

"Установлено, что в двухэтажном здании для изготовления и складирования мебели пожар быстро распространился по всей площади здания, объявлен повышенный номер вызова подразделений", – говорится в сообщении.

Произошло обрушение перекрытия и кровли здания. Во время тушения пожара возникали единичные взрывы. Спасатели вынесли из склада два газовых и один кислородный баллоны.

С огнем боролись 62 человека и 15 единиц техники. Пожар был потушен в 05:35 утра. Никто не пострадал. Удалось спасти рядом расположеные склады и другие здания.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщали Українські Новини, из-за пожара в Одесской области погибло 80 свиней.

В Житомирской области нашли взрывоопасные склады с украденными боеприпасами.

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