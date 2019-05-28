СБУ проведет антитеррористические учения с введением особого режима под Запорожьем

Служба безопасности Украины решила провести тактико-специальное антитеррористическое учение с введением особого режима 29-31 мая в Запорожском районе Запорожской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы управления СБУ в области, передают Українськi Новини.\r\n"Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др", - говорится в сообщении СБУ.\r\nУчения пройдут в районе населенных пунктов, расположенных недалеко от юго-восточной части Запорожья: Новоалександровка, Степное, Лежино, Новооленовка, Кушугум, Григорьевка и Растущее.\r\nЗдесь проходят автомобильные трассы в направлении крупных городов Мелитополя, Бердянска (оба – Запорожская область) и Мариуполя (Донецкая область).\r\nВ учениях также будут задействованы подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, ГосЧС, представители органов власти и местного самоуправления.\r\nСБУ призывает граждан сохранять спокойствие, а в случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц сообщать правоохранителям.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в ВСУ показали, как "захватывают" судна в открытом море.\r\nРанее прошли широкомасштабные учения Объединенных сил в ответ на маневры России возле украинской границы.