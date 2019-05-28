В Киеве родители больных детей протестуют против закрытия детской больницы, - СМИ

У Администрации Президента протестовали родители больных детей. Об этом сообщает портал podrobnosti.ua. Скандал вспыхнул из-за закрытия 7 городской детской больницы на Печерске.

В отделении нефрологии этой столичной больнице детям со всей Украины ставили точные диагнозы и подбирали правильное лечение. Что будет, когда это отделение закроют, родители маленьких пациентов не знают.

"Это будет означать то, что я со своим ребенком вообще сюда не смогу приехать. Нам вообще некуда будет ехать. Единственный центр, где нам могли помочь - в Донецке. Туда я поехать не могу", - росказала Жанна Пархоменко, мать больного мальчика.

В этом отделении медики занимаются тяжелыми пациентами с заболеванием почек. Здесь лежат дети со всей Украины - те, кому не смогли помочь дома или в области. Известие о закрытии 7 городской детской больницы, точнее, о слиянии с центром нейрохирургии, родители больных детей увидели на сайте Киевского горсовета. Люди не знают, где дальше лечиться их детям после закрытия клиники. Поэтому против реорганизации и пациенты, и врачи.

"Наше отделение находится на базе 7-й детской больницы. Причем оно здесь находится с 72-го года. Отделение было родоначальником всей детской нефрологической службы. Здесь лежат детки - наиболее тяжелые со всей Украине. Это дети которым не могут оказать помощь по месту их проживания. И они все приезжают сюда", - говорит Ольга Лавринчук, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела детской нефрологии Академии наук.

Столичные чиновники решили присоединить больницу к Киевскому городскому центру детской нейрохирургии. Чтобы сэкономить - детскую больницу хотят вообще ликвидировать, а центр нейрохирургии признать правопреемником всех обязанностей и имущества больницы. В департаменте здравоохранения говорят - реорганизация не повлияет на работу врачей. Однако в этом заведении должны лечить только киевлян. Мол, проблема в том, что за средства местного бюджета, оказывается медицинская помощь жителям из других регионов. В дальнейшем таковых лечить не будут или заставят их возмещать стоимость.

"Более 55 процентов по итогам 2018 - это иногородние. Я хочу сказать, что прежде всего, финансирование больницы осуществляется за счет города Киева - это средства киевлян. Это нецелевое использование бюджетных средств. За счет средств киевлян - я подчеркиваю - средств - лечатся иногородние", - говорит Валентина Гинзбург, директор Департамента здравоохранения КГГА.

А что делать людям из других городов? Среди "не киевлян" переселенцы. Иногородними считаются и те, кто не имеет регистрации в Киеве, работает здесь, исправно платит налоги.

Где лечиться этим тяжелобольным детям ответа на этот вопрос столичные чиновники не дают. Поэтому с этим вопросом убитые горем родители вышли к Администрации президента.

Как сообщали Українські Новини, 27 мая, пикетирование Администрации президента Украины устроили родители, дети которых находятся на лечении в Киевской детской клинической больнице №7 (ГКБ №7). Они обеспокоены намерениями Киевской городской государственной администрации (КГГА) ликвидировать медицинское учреждение, где их дети получают регулярную медицинскую помощь, качественное наблюдение и реабилитацию.