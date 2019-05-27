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27 мая 2019, понедельник, 22:51 252
Выборы 2019-05-27T22:52:02+03:00
Українські Новини
Вакарчук представил программного директора и руководителя избирательной кампании партии "Голос"

Вакарчук представил программного директора и руководителя избирательной кампании партии "Голос"

Певец, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук представил программного директора партии, бывшего заместителя главы стратегической группы советников при Кабинете Министров Павла Кухту и руководителя избирательной кампании, бывшего эксперта по связям с Верховной Радой стратегической группы советников при Кабинете Министров Ярослава Железняка.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии "Голос", передают Українськi Новини.

"Павел и Ярослав - это профессионалы, которые максимально приложили усилий к тому, чтобы состоялось большинство положительных реформ. Я очень рад, что они сегодня присоединились к нашей команде", - сказал Вакарчук.

Железняк заявил, что члены партии начинают работать над тем, чтобы завести в парламент людей нового поколения.

Кухта - экс-заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR), он также является специалистом в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы.

Железняк - также член SAGSUR, советник по связям с органами государственной власти.

Как сообщали Українськi Новини, Вакарчук не будет брать в свою партию действующих депутатов Рады, хотя "среди них много хороших людей".

Вакарчук намерен участвовать в выборах Рады со своей партией "Голос". По его словам, стране необходимы изменения. 

Кроме того, в СМИ появилась информация, что Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб, который  разместил по соседству с Владимиром Гройсманом.

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