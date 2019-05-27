Вакарчук представил программного директора и руководителя избирательной кампании партии "Голос"

Певец, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук представил программного директора партии, бывшего заместителя главы стратегической группы советников при Кабинете Министров Павла Кухту и руководителя избирательной кампании, бывшего эксперта по связям с Верховной Радой стратегической группы советников при Кабинете Министров Ярослава Железняка.\r\nОб этом говорится в сообщении на официальном сайте партии "Голос", передают Українськi Новини.\r\n"Павел и Ярослав - это профессионалы, которые максимально приложили усилий к тому, чтобы состоялось большинство положительных реформ. Я очень рад, что они сегодня присоединились к нашей команде", - сказал Вакарчук.\r\nЖелезняк заявил, что члены партии начинают работать над тем, чтобы завести в парламент людей нового поколения.\r\nКухта - экс-заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR), он также является специалистом в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы.\r\nЖелезняк - также член SAGSUR, советник по связям с органами государственной власти.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Вакарчук не будет брать в свою партию действующих депутатов Рады, хотя "среди них много хороших людей".\r\nВакарчук намерен участвовать в выборах Рады со своей партией "Голос". По его словам, стране необходимы изменения. \r\nКроме того, в СМИ появилась информация, что Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб, который разместил по соседству с Владимиром Гройсманом.