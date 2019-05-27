Зеленський-президент вперше відвідав Донбас

Президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській та Щастя. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.

Зеленський поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом та соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.

"У Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження і бліндажах. Найближча позиція противника - за 400 метрів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в АП додали, що Зеленський зазначив необхідність поліпшення забезпечення побутових умов військових.

"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський готовий на все для припинення вогню на Донбасі.

Зеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі.