Зеленський-президент вперше відвідав Донбас

Президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській та Щастя. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.\r\nЗеленський поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом та соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.\r\n"У Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження і бліндажах. Найближча позиція противника - за 400 метрів", - йдеться в повідомленні.\r\nЗокрема, в АП додали, що Зеленський зазначив необхідність поліпшення забезпечення побутових умов військових.\r\n"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", - сказав він.\r\nНагадаємо, Зеленський готовий на все для припинення вогню на Донбасі.\r\nЗеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі.