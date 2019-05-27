Киевляне собирают голоса под петицией против закрытия детской больницы №7

На веб-сайте Киевского городского совета появилась петиция №8834 "Запретить прекращение Детской городской клинической больницы №7", согласно которой предлагается отменить проект решения Киевсовета и Киевской городской государственной администрации (КГГА) о ликвидации Киевской детской клинической больнице №7 (ДКБ №7) путем присоединения ее к Киевскому городскому центру детской нейрохирургии (КГЦДН).

Об этом говорится на веб-сайте Киевсовета.

"Согласно проекту решения КГГА, Детская городская клиническая больница №7 Печерского района г. Киева будет прекращена путем присоединения к Киевскому городскому центру детской нейрохирургии, что непосредственно противоречит ст. 49 Конституции Украины и нарушает конституционное право пациентов (их родителей и законных представителей) ДКБ№7 на эффективность и доступность медицинской помощи и медицинского обслуживания (ч. 2 ст. 49 Конституции Украины). Поспешность принятия такого решения дает поводы для беспокойства родителей пациентов, а также медицинского персонала данного лечебного учреждения в правильности и прозрачности принятия такого решения, а также соблюдение норм Конституции и законодательства Украины", - сказано в тексте петиции.

Напомним, на днях на официальном портале КГГА и Киевсовета появился проект решения "О прекращении Детской клинической больнице №7 Печерского района г. Киева путем присоединения к Киевскому городскому центру детской нейрохирургии" (КГЦДН). В нем, в частности, предложено ликвидировать учреждение, как детскую больницу, а центр нейрохирургии признать правопреемником всех прав, обязанностей и имущества больницы.

Сейчас решение о ликвидации Киевской детской больнице №7 находится на стадии проекта. Его же принятие приведет к тому, что это полностью парализует оказание специализированной неотложной помощи детям, постоянного динамического диспансерного наблюдения больных.

Петиция была опубликована на веб-сайте Киевсовета 27 мая, сбор подписей под ней будет завершен через 89 дней. Подробней ознакомится с петицией или же, при желании, подписать ее можно перейдя по ссылке.

Отметим, родители больных детей уверены, что данное решение о ликвидации ДКБ№7 является необоснованным и имеет признаки коррупционных действий, ведь предложенная реорганизация больницы выглядит не иначе, как рейдерский захват зданий и территории медучреждения.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 27 мая, родители, дети которых находятся на лечении в Киевской детской клинической больнице №7 пикетировали здание Администрации президента Украины. Они обеспокоены намерениями КГГА ликвидировать медучреждение, где их дети получают регулярную медицинскую помощь, качественное наблюдение и реабилитацию.