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27 мая 2019, понедельник, 17:00 43
Транспорт 2019-05-27T17:00:27+03:00
Українські Новини
"Ника-Тера" получил сертификат на соответствие международным стандартам по перевалке кормов

"Ника-Тера" получил сертификат на соответствие международным стандартам по перевалке кормов

Морской терминал "Ника-Тера" (Николаев, входит в портовый бизнес Group DF) получил международный сертификат GMP+ на соответствие международным стандартам по перевалке и хранению кормовой продукции.

Об этом говорится в сообщении Group DF, передают Українськi Новини.

"Морской специализированный порт Ника-Тера", входящий в группу компаний Group DF, стал первым в Украине портовым оператором, получившим международный сертификат GMP+ на соответствие международным стандартам по перевалке и хранению кормовой продукции", - сказано в нем.

Система GMP+ является всемирно признанной сертификацией транспортировки, хранения и производства продукции и была разработана с целью обеспечения безопасности кормов и предоставления гарантий потребителям.

Отмечается, что прохождение сертификации позволяет существенно повысить конкурентоспособность, также предприятие, сертифицированное по системе GMP+, вносится в соответствующую публичную международную базу предприятий.

Сертификат GMP+ признается в 65 странах мира, а в странах Европейского Союза внедряется на обязательной основе.

Как сообщали Українськi Новини, с начала года "Ника-Тера" увеличила переработку грузов на 53% до 2,5 млн тонн.

Терминал "Ника-Тера" располагает 3 специализированными комплексами и специализируется на перевалке таких видов грузов, как зерновые, минеральные удобрения и прочие сыпучие грузы.

Морской терминал расположен на левом берегу Бугского лимана в 63 км от моря и имеет 7 причалов длиной порядка 1500 п. м.

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