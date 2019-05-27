"Ніка-Тера" отримав сертифікат на відповідність міжнародним стандартам з перевалки кормів

Морський термінал "Ніка-Тера" (Миколаїв, входить в портовий бізнес Group DF) отримав міжнародний сертифікат GMP+ на відповідність міжнародним стандартам з перевалки та зберігання кормової продукції.

Про це йдеться в повідомленні Group DF, передають Українські Новини.

"Морський спеціалізований порт Ніка-Тера", що входить до групи компаній Group DF, став першим в Україні портовим оператором, який отримав міжнародний сертифікат GMP+ на відповідність міжнародним стандартам з перевалки та зберігання кормової продукції", - сказано в ньому.

Система GMP+ є всесвітньо визнаною сертифікацією транспортування, зберігання та виробництва продукції і була розроблена з метою забезпечення безпеки кормів та надання гарантій споживачам.

Наголошується, що проходження сертифікації дозволяє істотно підвищити конкурентоспроможність, також підприємство, сертифіковане за системою GMP+, вноситься у відповідну публічну міжнародну базу підприємств.

Сертифікат GMP+ визнається в 65 країнах світу, а в країнах Європейського Союзу впроваджується на обов'язковій основі.

Як повідомляли Українські Новини, з початку року "Ніка-Тера" збільшила переробку вантажів на 53% до 2,5 млн тонн.

Термінал "Ніка-Тера" має 3 спеціалізованими комплексами і спеціалізується на перевалці таких видів вантажів, як зернові, мінеральні добрива та інші сипучі вантажі.

Морський термінал розташований на лівому березі Бузького лиману в 63 км від моря і має 7 причалів довжиною близько 1500 п. м.