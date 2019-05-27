підписатися на розсилку
26.1 26.5
29 29.65
˟
27 травня 2019, понеділок, 17:03 12
Транспорт 2019-05-27T19:30:04+03:00
Українські Новини
"Ніка-Тера" отримав сертифікат на відповідність міжнародним стандартам з перевалки кормів

"Ніка-Тера" отримав сертифікат на відповідність міжнародним стандартам з перевалки кормів

Морський термінал "Ніка-Тера" (Миколаїв, входить в портовий бізнес Group DF) отримав міжнародний сертифікат GMP+ на відповідність міжнародним стандартам з перевалки та зберігання кормової продукції.

Про це йдеться в повідомленні Group DF, передають Українські Новини.

"Морський спеціалізований порт Ніка-Тера", що входить до групи компаній Group DF, став першим в Україні портовим оператором, який отримав міжнародний сертифікат GMP+ на відповідність міжнародним стандартам з перевалки та зберігання кормової продукції", - сказано в ньому.

Система GMP+ є всесвітньо визнаною сертифікацією транспортування, зберігання та виробництва продукції і була розроблена з метою забезпечення безпеки кормів та надання гарантій споживачам.

Наголошується, що проходження сертифікації дозволяє істотно підвищити конкурентоспроможність, також підприємство, сертифіковане за системою GMP+, вноситься у відповідну публічну міжнародну базу підприємств.

Сертифікат GMP+ визнається в 65 країнах світу, а в країнах Європейського Союзу впроваджується на обов'язковій основі.

Як повідомляли Українські Новини, з початку року "Ніка-Тера" збільшила переробку вантажів на 53% до 2,5 млн тонн.

Термінал "Ніка-Тера" має 3 спеціалізованими комплексами і спеціалізується на перевалці таких видів вантажів, як зернові, мінеральні добрива та інші сипучі вантажі.

Морський термінал розташований на лівому березі Бузького лиману в 63 км від моря і має 7 причалів довжиною близько 1500 п. м.

Більше новин про: Group DF Морські порти Ніка-Тера

Архів
Новини
ЦВК встигає надрукувати бюлетені на 10 днів пізніше дати голосування 19:15
Закупівлі ЦВК для парламентських виборів врегулюють тільки через 2 дні 18:53
Верховний Суд отримав 2 позови про скасування призначення Богдана главою Адміністрації 18:31
Верховний Суд відмовився розглядати законність розпуску Ради 18:08
Навмисні ушкодження нового пішохідного мосту в Києві почала розслідувати поліція 17:49
більше новин
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
Київ пахне шаурмою. Фото: соцмережі.
Кияни запекло сперечаються, чи пахне в Києві шаурмою біля метро, як написав Зеленський 17:15
Брати Клички випробували на міцність скляну підлогу нового мосту 13:29 Відео
Експерт назвав відділ "К" СБУ "однією з найефективніших структур у боротьбі з корупцією" 14:05
Нардеп Сажко пропонує повернути домашнім СЕС "зелений" тариф 11:15
більше новин
"Слуга народу" обрала головою партії Разумкова 11:16
Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти 10:45
В Одеській колонії №51 почався масовий бунт ув'язнених, постраждали співробітники 12:35
Позиція Росії щодо звільнення українських моряків не може змінитися, - Пєсков 11:10
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok