С начала года "Ника-Тера" увеличила переработку грузов на 53% до 2,5 млн тонн

В январе-апреле 2019 года по сравнению с аналоничным периодом 2018 года морской терминал "Ника-Тера" (Николаев, входит в портовый бизнес Group DF) увеличил перевалку грузов на 53% до 2,45 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, передают Українськi Новини.

"МСП "Ника-Тера" входящий в группу компаний Group DF, за четыре месяца 2019 года перевалил 2,45 млн тонн грузов, превысив аналогичный показатель прошлого года на 53%", - говорится в нем.

Отмечаетс, что уже на начало мая (4 мая) грузооборот в порту составил 2,5 млн тонн, при этом в 2018 году данный объем перевалки был достигнут только к концу июля.

В структуре грузооборота за январь–апрель преобладали грузы зерновой группы, шрот и подсолнечное масло, составив более 2 млн тонн или 82% от общего объема перевалки.

Остальные 18% пришлись на навалочные грузы, преимущественно огнеупорную глину.

Объем перевалки в апреле текущего года составил максимальные для этого месяца 611 тонн и на 32% превысил аналогичный показатель прошлого года.

Кроме этого, в апреле на причалах было загружено кукурузой первое судно для компании GrainCorp, являющейся крупнейшей в зерновом бизнесе Австралии.

С начала года в порту было обработано 128 судов, из которых 28 в апреле.

Как сообщали Українськi Новини, в январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года морской терминал "Ника-Тера" увеличил перевалку грузов на 61% до 1,84 млн тонн.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом морской терминал "Ника-Тера" увеличил перевалку грузов на 40% до 5,84 млн тонн.

Терминал "Ника-Тера" располагает 3 специализированными комплексами и специализируется на перевалке таких видов грузов, как зерновые, минеральные удобрения и прочие сыпучие грузы.

Морской терминал расположен на левом берегу Бугского лимана в 63 км от моря и имеет 7 причалов длиной порядка 1500 п. м.