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27 травня 2019, понеділок, 14:02 101
Економіка 2019-05-27T16:24:19+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" знижує з липня ціну на газ для населення на 61 копійок

"Нафтогаз" знижує з липня ціну на газ для населення на 61 копійок

Газ. Фото: прес-служба
Газ. Фото: прес-служба "Вінницягаз"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на 7,07% або на 61 копійку ціну на природний газ для населення до 8 гривень/куб. м (з ПДВ та вартістю транспортування) на липень.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він зазначив, що газ на міжнародному ринку знову дешевшає, і завдяки цьому "Нафтогаз" у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%.

"Згідно з рішенням уряду, ціна "Нафтогазу" для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, діючої в наступному місяці. Отже, у липні "Нафтогаз" буде відпускати газ для потреб населення майже на 8% дешевше - 5,8 гривень/куб. м (без ПДВ, транспортування і розподілу)", - зазначив Коболєв.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 4,6% до 8 627 гривень/тис. куб м на червень.

Раніше Коломойський висловився про менеджменті "Нафтогазу".

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