Немецкая петиция с требованием признать Голодомор геноцидом украинцев собрала нужное количество подписей

Онлайн-петиция на сайте немецкого Бундестага, которая предлагает депутатам признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов, набрала минимально необходимое количество голосов и ее поддержка продолжает расти, сообщает Европейская правда со ссылкой на данные Бундестага.

В 23:10 26 мая счетчик тех, кто оставил свои данные в поддержку петиции, превысил необходимый минимум в 50 000 голосов.

На данный момент петиция собрала почти 55 тысяч подписей.

Это означает, что петиция должна быть рассмотрена парламентом и, не исключено, Бундестаг поставит на голосование вопрос о признании геноцида украинского народа.

Сбор подписей продлится и 27 мая, поэтому пока остается возможность увеличить количество голосов в ее поддержку. Петицию имеют право поддерживать также граждане Украины.

Как сообщали Українські Новини, Луизиана признала Голодомор геноцидом украинского народа. Также Палата представителей Конгресса США признала голодомор 32-33 годов геноцидом украинского народа.

Ранее западные лидеры почтили память жертв Голодомора в Украине.