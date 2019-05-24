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24 травня 2019, пʼятниця, 18:15 21
Політика 2019-05-24T19:15:02+03:00
Українські Новини
Міністр енергетики США провів закриту зустріч з Трампом після інавгурації Зеленського

Міністр енергетики США провів закриту зустріч з Трампом після інавгурації Зеленського

Міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Рік Перрі провів закриту зустріч з президентом Дональдом Трампом, після свого візиту на інавгурацію президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляється в розкладі американського президента.

Перрі провів закриту зустріч з Дональдом Трампом у четвер, 23 травня.

Президент США звернувся до Перрі, коли йому знадобився високопоставлений чиновник, щоб очолити делегацію Сполучених Штатів на інавгурації Зеленського.

Після повернення з Києва, Перрі повідомив Трампу про візит на закритій зустрічі. Про що говорив американський президент і міністр енергетики США не повідомляється.

Раніше США назвали 5 своїх представників, які відвідають інавгурацію Зеленського. Серед них був Рік Перрі.

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