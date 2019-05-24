Філарет назвав положення томосу, яке його не влаштовує

У той час, як Епіфаній заперечує конфлікт з почесним патріархом Православної церкви України Філаретом та заявляє про його конфлікт з усією ПЦУ, Філарет не підтримує частину положень томосу про автокефалію.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми приймаємо томос і дякуємо за нього. Але ми приймаємо ту частину, де нас визнають автокефальною церквою. Але там написано, що ми, наприклад, не можемо дбати про наших українців за кордоном. Я проти цього, і українці проти", - заявив Філарет.

На думку патріарха, така ситуація склалася, тому що томос дали після Об'єднавчого собору церков і в УПЦ не знали його положень.

Як повідомляли Українські Новини, патріарх Філарет звинуватив Епіфанія в тому, що їм керують інші сили і поскаржився, що він його уникає. Пізніше Філарет висловив претензії до Епіфанія. Філарет стверджує, що без УПЦ КП томосу б не було і не вірить, що його можуть відібрати.

Тим часом Епіфаній передбачив втрату томосу в разі відновлення Київського патріархату.